Filmes

De Volta para o Futuro

Back To The Future. (EUA, 1985.) Dir. de Robert Zemeckis, com Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Crispin Glover, Lea Thompson.

O primeiro filme da série você não esquece – e virou um fenômeno da cultura pop dos anos 1980. O cientista maluco ‘Doc’ cria carro envenenado para viajar no tempo. Sua cobaia no DeLorean é o garoto Marty McFly, que vai parar nos anos 1950, na escola em que seus futuros pais estudam. Mamãe, uma teen como ele, fica doidinha pelo novo colega descolado e Marty faz das tripas coração para aproximá-la de seu atrapalhado pai, caso contrário – ó céus! – ele não nascerá. Muito bem feito e interpretado, cheio de efeitos, e de suspense, e de humor, o filme teve duas sequências e ainda deu origem a uma animação. Zemeckis e o corroteirista Bob Gale abordam com leveza e tornam divertidos temas adultos como o complexo de Édipo. A nota dramática – jovem ainda, o astro Fox iniciou sua luta contra a doença de Parkinson, que persiste até hoje.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 116 min.

VEJA TAMBÉM

A Máfia no Divã

Analyse This. (EUA, 1999.) Dir. de Harold Ramis, com Robert De Niro, Billy Crystal, Lisa Kudrow.

Chefão com crises de ansiedade, De Niro quer ter o psiquiatra Billy Crystal à disposição. O doutor reage, a confusão está formada. Prepare-se para duas horas muito engraçadas.

Cinemax, 18h15. Reprise, Colorido, 109 min.

O Silêncio dos Inocentes

The Silence Of The Lambs. (EUA, 1991.) Dir. de Jonathan Demme, com Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn.

Clarisse, agente do FBI, busca ajuda do serial killer Hannibal Lecter para caçar assassino. Vencedor de cinco Oscars, o Big 5 – melhor filme, direção, roteiro, ator e atriz.

Telecine Cult, 17h50. Reprise, Colorido, 118 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

Celebrado filme nacional que conta a história da paixão entre um adolescente cego e seu melhor amigo. Tocante.

Netflix, 2014, 92 min.

ANIMAÇÃO

Tarzan

Clássico da Disney e que adapta a história original de Edgar Rice Burroughs. Bonito, delicado e muito, muito emocionante.

Telecine Play, 1999, 84 min.

NACIONAL

Yonlu

Yonlu, de 16 anos, é um jovem poeta, músico e desenhista. Apesar de talentoso, decidiu dar fim à sua vida após ingressar numa comunidade virtual de assistência para potenciais suicidas.

NOW, 2018, 86 min.

DVD

TROLL - O MUNDO DO ESPANTO

Dois filmes, Troll 1 e 2.

Na primeira das duas histórias, o rei dos trolls quer recuperar anel mágico que lhe devolverá a forma humana. Acredite, se quiser. Na produção de 1990, quem o impede é um jovem mágico que fareja que algo está errado. Ele se chama... Harry Potter!, mas não tem nada a ver.

Crianças

ANIMAÇÃO

Carros 3

No terceiro filme da série, o campeão Relâmpago McQueen acelera demais na pista, capota várias vezes e as sequelas podem fazê-lo ter de se aposentar mais cedo.

Telecine Pipoca, 20h05. Colorido, 109 min.