A Última Tentação de Cristo

Last Temptation Of Christ. (Eua, 1988.) Dir. de Martin Scorsese, com Willem Dafoe, Barbara Hershey, Harvey Keitel, Harry Dean Staton, David Bowie.

O cinema contou muitas vezes a Paixão de Cristo, mas o diferencial da versão de Scorsese é o Jesus crucificado que sonha com a possibilidade de uma vida humana. No devaneio final do Cristo, ele se casa com Maria Madalena, tem filhos, renuncia ao posto do filho de Deus que morreu para penitenciar os homens de seus pecados. Há exatamente 30 anos, a adaptação do romance de Nicos Kazantzakis por Scorsese agitou os fundamentalistas de todo o mundo. O diretor foi chamado de herege, sacrílego. Em São Paulo, o então prefeito Jânio Quadros ordenou vistorias minuciosas em busca de motivos para fechar as salas que exibiam a produção. O tempo passou, Última Tentação ganhou status de clássico, Scorsese foi recebido pelo papa Francisco. O melhor de tudo é ouvir o filme. A trilha com a world music de Peter Gabriel é 10.

Telecine Cult, 10H55. Reprise, Colorido, 164 min.

Sete Minutos Depois da Meia-Noite

A Monster Calls. (Espanha/Eua, 2016.) Dir. de J.A. Bayona, com Lewis Macdougall, Sigourney Weaver.

Garoto tentam fazer pacto com árvore monstruosa para salvar a mãe de doença terminal. Vencedor de vários prêmios Goya, o Oscar espanhol.

MAX, 13H20. Reprise, Colorido, 108 min.

Flores Raras

(Brasil, 2013.) Dir. De Bruno Barreto, com Glória Pires, Miranda Otto, Treat Williams, Marcelo Airoldi.

A ligação da arquiteta e paisagista Lotta Macedo Soares e da poeta Elizabeth Bishop revela um pouco do Rio (e do Brasil) dos anos 1950 e 60. As atrizes são ótimas.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 120 min.

Streaming

COMÉDIA

Um Tira à Beira da Neurose

Liam Neeson é um policial que fracassa numa missão e decide se aposentar. Mas, antes, ele vai querer fazer uma arriscada despedida.

Telecine Play, 2000, 100 min.

AVENTURA

Quase Famosos

Mostra a empreitada de William, um jovem que viaja junto com uma grande banda para contar os bastidores de uma turnê. Clássico.

ITUNES, 2000, 123 min.

DRAMA

O Juiz

Robert Downey Jr. é um advogado de sucesso que precisa voltar para sua cidade natal para cuidar de seu pai, um experiente juiz vivido por Robert Duvall.

LOOKE, 2014, 141 min.

Matheus Mans

DVD

Maria Schneider, de Último

Tango em Paris, Sydne Rome e Vic Morrow atuam no último thriller do francês Clement, de O Sol por Testemunha. Baby-sitter e criança são sequestradas por casal pertencente ao meio do cinema. A dupla vive num violento mundo de realidade e fantasia.

Crianças

ANIMAÇÃO

Bob Esponja – Um Herói Fora d’Água

Bob Esponja une-se ao arquiinimigo Plancton para salvar a Fenda do Bikini, no fundo do oceano. O lugar está na mira de um pirata, dos mais predadores.

Telecine Fun , 20H15. Colorido, 92 min.