A Garota Desconhecida

La Fille Unconnue. (Bélgica, 2016.) Dir. de Jean-Pierre e Luc Dardenne, Com Adèle Haenel, Jérémie Renier, Olivier Gourmet, Olivier Bonnaud.

Sempre empenhados nas direção de um cinema humanista e participativo, os Irmãos Dardenne contam aqui a história de uma jovem médica que não abre a porta de seu consultório após o expediente, e depois fica abalada ao descobrir que uma garota clandestina apareceu morta nas proximidades. Ela se sente responsável e começa a investigar por conta própria. Compra brigas com a polícia, os traficantes e até os pais de um de seus pacientes, tudo isso movida pelo desejo sincero de garantir à garota desconhecida um enterro decente. Como sempre, os Dardenne trabalham no registro do naturalismo, construindo uma estética que, nem por ser simples e direta, deixa de ser elaborada. Dois de seus atores fetiches – Jérémie Renier e Olivier Gourmet – marcam presença, mas quem brilha é Adèle, numa atuação visceral.

Telecine Cult, 14H05. Reprise, Colorido, 113 min.

Campo Grande

(Brasil, 2015.) Dir. De Sandra Kogut, com Carla Ribas, Júlia Bernat, Rayane do Amaral, Ygor Manoel.

Casal de irmãos é abandonado na porta de Carla Ribas e ela tenta ajudar a dupla a reencontrar a mãe. Fátima Toledo fez a preparação das crianças e elas são ótimas.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 108 min.

Os Bons Tempos Voltaram – Vamos Gozar Outra Vez

(Brasil, 1984.) Dir. De Ivan Cardoso E John Herbert.

Ivan Cardoso dirige Carla Camurati na história da noivinha que quer transar e John Herbert a do militar que exalta a moral e os bons costumes, mas assedia a sobrinha.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 105 min.

Streaming

FAROESTE

A Balada de Buster Scruggs

Novo filme dos irmãos Coen, original da Netflix. São seis histórias de diferentes gêneros e objetivos ambientada no faroeste. Filmaço!

NETFLIX, 2018, 132 min.

COMÉDIA

Muita Calma Nessa Hora 2

Volta a contar as aventuras e os dissabores de quatro amigas, que se encontram em diferentes momentos da vida.

Telecine Play, 2013, 91 min.

AÇÃO

Rota de Fuga 2

O primeiro filme, com Stallone e Schwarzenegger, é surpreendentemente bom. Este, que traz Dave Bautista, é apenas mediano. Mas ainda é um bom filme de ação.

LOOKE, 2018, 96 min.

Matheus Mans

DVD

O novo volume de clássicos noir da Versátil resgata obras que marcaram a produção de Hollywood nos anos 1940 e 50. O Ódio É Cego, de Joseph L. Mankiewicz, que incorpora o racismo (com o jovem Sidney Poitier), e Concerto Macabro, de John Brahm, destacam-se.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Fantástico Sr. Raposo

Apesar da rubrica infantil, as animações de Wes Anderson possuem subtextos riquíssimos para adultos. Aqui, fazendeiros tentam matar raposa que ataca seus galinheiros.

FOX, 14H40. Reprise, Colorido, 83 min.