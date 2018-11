A Barbada do Biruta

Money From Home. (Eua, 1953.) Dir. de George Marshall, Com Dean Martin, Jerry Lewis, Marjie Millar, Pat Crawley.

Primeiro filme colorido da dupla Lewis/Martin – e o único em 3 D , embora passe em cópia plana, –, esse pertence a uma fase em que ambos reinavam na bilheteria, mas viviam um inferno no set, cada um se achando superior ao outro (e único responsável pelo sucesso). Na trama, Martin é um apostador malandro que busca ajuda do primo veterinário (Jerry) para fraudar corrida de cavalos. O plano não dá certo, mas no final tudo se ajeita, graças à astúcia dos roteiristas e do diretor Marshall, que trafegou com destreza por vários gêneros (comédias do Gordo e o Magro, filmes noir com Alan Ladd, westerns com Marlene Dietrich e Glenn Ford, etc.). Na sequência, tem mais Martin e Lewis – 22 h, O Marujo Foi na Onda, de 1951, mas dessa vez a credencial é inversa e, no Dicionário de Cinema, Jean Tulard garante que o diretor Hal Walker conseguiu o prodígio de fazer a pior – e menos engraçada – comédia da dupla.

Telecine Cult, 20H. Reprise, Colorido, 100 min.

Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios

(Brasil, 2011.) Dir. de Beto Brant e Renato Cascia, Com Camila Pitanga, Gustavo Machado, Zécarlos Machado.

Triângulo na Amazônia paraense. Belas cenas, bela atriz. E, nas entrelinhas, nasceu o documentário de Beto e Camila sobre o pai dela, Antônio Pitanga.

Canal Brasil, 22H. Reprise, Colorido, 104 min.

Guerra Mundial Z

World War Z. (Eua, 2013.) Dir. de David Ayer, com Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse, Daniella Kertesz.

No futuro distópico, Brad Pitt tenta impedir que pandemia transforme toda a humanidade em zumbis. Gráfico, violento, mas evita os efeitos gosmentos.

Telecine Pipoca, 0H15. Colorido, 116 min.

Streaming

COMÉDIA

Ovelha Negra

Um adolescente mora com a mãe hippie e um botânico rastreador de ovelhas. Sua vida muda completamente, porém, quando ele é aceito em uma faculdade.

Telecine Play, 2012, 94 min.

SÉRIE INFANTIL

O Vazio

Após despertarem em um mundo estranho, repleto de portais mágicos e monstros cruéis, três adolescentes unem forças para tentar voltar para casa.

NETFLIX, 2018, 24 min.

NACIONAL

Os Farofeiros

Quatro colegas de trabalho se reúnem no litoral durante o ano-novo. Um deles, porém, tem a missão de escolher um para ser demitido. Filme exagerado, mas que diverte.

LOOKE, 2018, 104 min.

DVD

A OBRA COMPLETA DE JACQUES TATI

6 discos.

De Carrossel da Esperança até Parada, mais todos os curtas, essa caixa que resgata a obra integral do francês Tati, criador de M. Hulot, rende tributo a um autor singular, que destacou o indivíduo perante a multidão e deixou o legado de um humor crítico e refinado.

Crianças

FANTASIA

As Crônicas de Nárnia – O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa

Baseada no livro cultuado de C.S. Lewis, a história dos irmãos que entram num armário e caem num mundo encantado.

Telecine Fun, 19H30. Colorido, 143 min.