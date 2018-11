O Abraço da Serpente

El Abrazo De La Serpiente. (Colômbia, 2016.) Dir. de Ciro Guerra, Com Nilbio Torres, Jan Biljvoet, Brionne Davis, Antonio Bolivar.

Primeiro filme da Colômbia indicado para o Oscar, O Abraço da Serpente oferece um fascinante contraponto ao igualmente belíssimo Z – A Cidade Perdida, de James Gray. Os dois filmes levam o público a compartilhar o encantamento pela grande floresta. No de James Gray, o olhar é o estrangeiro, do explorador Percy Fawcett, interpretado por Charlie Hunnam. No de Ciro Guerra, o último descendente de uma tribo trabalha com dois exploradores europeus, ao longo de 40 anos, na busca de uma flor medicinal rara. O cineasta baseou-se em autênticos documentos de época de uma expedição científica no começo do século 20. Mas o que fica de seu filme é a experiência sensorial. A Amazônia, filmada em preto e branco – pelo diretor de fotografia David Gallegos –, revela-se um espetáculo único, e dos mais suntuosos.

Telecine Cult, 19H40. Reprise, P&B, 125 min.

VEJA TAMBÉM

Gonzaga – De Pai pra Filho

(Brasil, 2012.) Dir. de Breno Silveira, Com Júlio Andrade, Chambinho Do Acordeon, Nanda Costa, Land Vieira, Cláudio Jaborandy.

O rei do baião, Luiz Gonzaga. Seu começo difícil, a consagração, os problemas com o filho, Gonzaguinha. Muito bom.

FOX, 18H. Reprise, Colorido, 120 Min.

As Boas Maneiras

(Brasil, 2016.) Dir. de Juliana Rojas e Marco Dutra, Com Marjorie Estiano, Isabel Zuaa.

Talvez o melhor filme recente de gênero brasileiro. Isabel Zuaa acompanha a gravidez cada vez mais estranha de Marjorie. Que bebê é esse?

Canal Brasil, 22H. Reprise, Colorido, 135 min.

Streaming

TERROR

Cam

Uma garota se consolida como uma famosa cam girl, ganhando dinheiro e fama. Até que um dia uma pessoa igual a ela toma seu lugar. Bom para fãs de Black Mirror.

NETFLIX, 2018, 95 min.

DRAMA

Teu Mundo Não Cabe nos meus Olhos

Conta a história de um pizzaiolo que, após um procedimento cirúrgico, volta a enxergar. Com Edson Celulari.

Telecine Play, 2018, 93 min.

COMÉDIA

Grinch

Para ver antes da nova animação e entrar no clima de Natal. Grinch conta a história do ser esverdeado que odeia a festa natalina. Divertido e com Jim Carrey estranhíssimo.

LOOKE, 2002, 104 min.

DVD

PETÚLIA

EUA, 1968. Dir. de Richard Lester, com Julie Christie.

Mais conhecido por seus filmes com os Beatles, Lester aborda aqui o relacionamento adulto entre médico divorciado e mulher depressiva. De fundo, São Francisco nos transformadores anos 1960. Um dos maiores filmes daquela década, com excepcional elenco.

Criança

COMÉDIA

Um Hotel Bom pra Cachorro

Irmãos descobrem hotel abandonado onde vivem alguns cachorros. E resolvem fazer do local um verdadeiro hotel para cães.

FOX, 12H40. Reprise, Colorido, 100 min.