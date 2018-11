Bravura Indômita

True Grit. (Eua, 2010.) Dir. De Ethan E Joel Coen, Com Jeff Brides, Matt Damon, Josh Brolin, Hailee Steinfeld.

É um fato que a cultura da violência do western atravessa o cinema dos irmãos Coen, e inspira filmes como Fargo e Onde os Fracos não Têm Vez, mas raros são os filmes da dupla Ethan e Joel que realmente utilizam os códigos (e a paisagem) do gênero. Bravura Indômita, Hail Caesar (como paródia) e o mais recente The Ballad of Buster Scruggs, produzido (e apresentado) pela Netflix. Todos ilustram a descrença dos Coen na humanidade. Como Matadores de Velhinhas, Bravura Indômita é um remake – do clássico de Henry Hathaway com John Wayne –, mas os Coen são os primeiros a dizer que preferiram ir ao livro (de Charles Portis), não ao filme famoso. Garota contrata xerife bêbado para vingar a morte de seus pais. Como Rooster Cogburn, Jeff Bridges fala uma língua enrolada, difícil de entender. É eficiente nos tiros e socos. O filme é bom, mas o antigo consegue ser melhor.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 110 min.

VEJA TAMBÉM

Tropa de Elite

(Brasil, 2007.) Dir. de José Padilha, com Wagner Moura, Maria Ribeiro, André Ramiro, Milhem Cortaz.

Esse filme virou um ‘case’ quando a versão pirateada virou fenômeno, antes da estreia. Padilha e seu Capitão Nascimento causaram polêmica na abordagem da questão da segurança no País.

Canal Brasil, 17H55. Reprise, Colorido, 120 min.

Vidas Secas

(Brasil, 1963.) Dir. De Nelson Pereira Dos Santos, Com Átila Iório, Jofre Soares, Maria Ribeiro.

O clássico que Nelson adaptou do livro de Graciliano Ramos. A estética da fome do Cinema Novo. E a atriz Maria Ribeiro, que não tem parentesco com a de Tropa de Elite.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, P&B, 103 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Jane Fonda em Cinco Atos

Mergulho interessante e completo na carreira e vida de Jane Fonda, atriz de filmes como A Sogra e o delicioso Descalços no Parque.

HBO GO, 2018, 133 min.

DRAMA

A Noiva do Deserto

Teresa viveu toda a sua vida numa rotina, já Gringo vive cada dia num lugar. O acaso os juntará numa história emocionante.

ITUNES, 2018, 78 min.

AÇÃO

O Passageiro

Um vendedor de seguros está voltando de trem para casa quando entra numa conspiração criminosa. Divertido, ainda que absurdo.

GOOGLE PLAY, 2018, 104 min.

Matheus Mans

DVD

O policial Riggs/Clayne Crawford tenta desmantelar cartel da droga comandado pelo homem que ele acredita que matou sua mulher. Seu parceiro é Murtaugh/Damon Wayans e as loucas aventuras da série, que a Globo exibe na TV aberta, bebem na fonte de Mel Gibson e Danny Glover.

Crianças

ANIMAÇÂO

Festa no Céu

Pode ser que o roteiro desse filme tenha alguns tropeços, mas o visual é deslumbrante e tem interessantes pontos de contato (o tema da morte) com Viva – A Vida É uma Festa.

Telecine Fun, 16H30. Colorido, 95 min.