Filmes

Vera

(Brasil, 1987.) Dir. de Sergio Toledo, com Ana Beatriz Nogueira, Raul Cortez, Norma Blum, Imara Reis.

Filho da atriz Beatriz Segall, que morreu em setembro, Sérgio Toledo fez filmes como Braços Cruzados, Máquinas Paradas e A Força do Sexo. E então veio Vera, com o qual Ana Beatriz Nogueira foi melhor atriz em Berlim. A consagração num dos maiores festivais do mundo deveria, ou poderia ter a força de um recomeço. Sérgio Toledo ainda fez, no exterior, A Guerra de Um Homem, com Anthony Hopkins. Logo, abandonou o cinema, que substituiu por uma empresa de construção. Vera estava adiante de sua época. A discussão sobre identidade e gênero é uma coisa muito contemporânea. Está no Mix Brasil, que termina neste domingo. Baseado na experiência do poeta transexual Anderson Herzer, autor de A Queda para o Alto, é a história de um homem num corpo de mulher, discriminado por isso. Mais de 30 anos depois, a força e intensidade, a atualidade do filme, tudo surpreende.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 85 min.

VEJA TAMBÉM

Se Deus Quiser

Se Dio Vuole. (Itália, 2015.) Dir. de Edoardo Maria Falcone, com Marco Giallini, Laura Morante, Alessandro Gassman.

Médico ateu, que vive escarnecendo da religião, surta quando o filho anuncia que quer ser... padre. O tom é de comédia, com muitas observações divertidas e inteligentes.

Telecine Cult, 16h40. Reprise, colorido, 87 min.

Elysium

Elysium. (EUA, 20123.) Dir. de Neill Blonkamp, com Matt Damon, Jodie Foster, Wagner Moura, Alice Braga.

A presença de atores brasileiros aumenta o interesse pela distopia futurista do diretor de Distrito 9. Os pobres habitam a Terra devastada, os ricos, uma luxuosa estação espacial.

FX, 22h15. Reprise, colorido, 119 min.

Streaming

MUSICAL

O Rei do Show

Conta a história real de T.J. Barnaum, um homem que fez fama com um circo excêntrico no século 19. Colorido e musical, agrada aos que procuram filmes leves.

Telecine Play, 2017, 100 min.

SÉRIE DOCUMENTAL

Medalha de Honra

Reconstitui histórias inspiradoras de militares que receberam a Medalha de Honra, a maior condecoração das forças armadas dos Estados Unidos.

Netflix, 2018, 55 min.

COMÉDIA

O Retorno do Herói

Um dos filmes mais surpreendentes de 2018, conta a história de um capitão francês que vive à base de mentiras no século 19. Divertido e atual. Com Jean Dujardin.

Google Play, 2018, 90 min.

DVD

MAMMA MIA! LÁ VAMOS NÓS DE NOVO

EUA, 2018.

Um ano após a morte de Donna, sua filha convoca os três pais e as amigas da mãe para a reinauguração de seu hotel. Bem melhor do que parece, o filme tem de preencher várias questões – como Meryl Streep vai voltar? E Cher, como entra? E ainda tem a canção-título.

Terror

FANTASIA

Zumbilândia

Grupo meio disfuncional une-se para enfrentar zumbis que tomaram conta da Terra. Na sequência, o canal apresenta episódios da série The Walking Dead. Tudo a ver.

FOX, 16h05. Reprise, colorido, 88 min.