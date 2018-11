Filmes

A Forma da Água

The Shape Of Water. (EUA, 2017.) Dir. de Guillermo Del Toro, com Sally Hawking, Michael Shannon, Octavia Spencer, Doug Jones, Richard Jenkins.

É uma lista de prêmios tão grande que ocuparia todo o espaço do texto – Leão de Ouro no Festival de Veneza, Oscars de melhor filme, diretor, trilha e direção de arte, Globo de Ouro de melhor trilha e direção, prêmio do Director’s Guild, Bafta (o Oscar inglês) de direção, etc, etc. Guillermo Del Toro fez filmes belíssimos como O Labirinto do Fauno, que sensibilizaram a Academia, mas nenhum com a força desse. Uma garota muda trabalha num laboratório secreto do governo norte-americano. Chega, trazida por militares, essa estranha criatura marítima que eles querem dissecar, pensando que isso poderá impulsionar a corrida espacial. Ela salva o ‘monstro’, faz sexo com ele e... Chega de spoiler. O barato de A Forma da Água é ver o filme e participar de mais essa experiência plástico/sensorial com que Del Toro reflete o estado do mundo.

Telecine Premium, 22h. Inédito. Colorido, 123 min.

Em Pedaços

In The Shade. (Alemanha, 2017.) Dir. de Fatih Akin, com Diane Kruger, Numan Acar, Samia Chancrin, Denis Moschitto.

A bela Diane foi melhor atriz em Cannes e Em Pedaços levou o Globo de Ouro de filme estrangeiro. Mulher vinga a morte do marido e do filho num ataque de neonazistas. Forte.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 106 min.

O Nó do Diabo

(Brasil, 2018.) Dir. de Ramon Porto Mota, Jhésus Tribuzi, Ian Abé e Gabriel Martins, com Zezé Motta, Isabél Zuaa.

A herança colonial brasileira e o período da escravatura inspiram esse filme com diversas histórias de terror. Irregular, mas bem interessante.

Canal Brasil, 0h. Reprise, colorido, 124 min.

Streaming

DRAMA

O Destino de uma Nação

Filme que deu o Oscar de Melhor Ator para Gary Oldman mostra a vida de Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Emociona.

Telecine Play, 2017, 122 min.

COMÉDIA

Lommbock

Depois de encontrar o amor e se afastar de drogas, Stefan volta à Alemanha e reencontra Kai, amigo que continua o mesmo de sempre e só causa confusão.

Netflix, 2017, 106 min.

TERROR

A Casa do Medo

Dois trapaceiros vivem de invadir casas. Até que encontram uma mulher amordaçada num dos assaltos e acabam se tornando alvo do mesmo psicopata.

Looke, 2018, 110 min.

DVD

OS PIONEIROS 2.ª TEMPORADA

Vários diretores.

Além de interpretar, o ator Michael Landon é o criador da saga de abnegados habitantes de um povoado chamado Walnut Grove, que lutam pela sobrevivência na ‘América’ selvagem. Uma das filhas, Melissa Gilbert, é quem conta as histórias, transformadas em episódios.

Juvenil

AÇÃO

Indiana Jones e a Última Cruzada

Para muita gente, o terceiro filme é o melhor da série Indy/Harrison Ford e seu pai, Sean Connery, buscam o Santo Graal.

Telecine Action, 10h50. Colorido, 128 min.