Filmes

Cloverfield – O Monstro

Cloverfield. (EUA, 2008.) Dir. de Matt Reeves, com Lizzy Caplan, Jessica Lucas, T.J. Miller, Michael Stahl-Davis.

Produzido por J.J. Abrams e dirigido por Matt Reeves, essa fantasia dos anos 1950 com cara dos 2000 tem muito mais a marca de J.J. que do realizador. Foi, inclusive, o ponto de partida para o seu belíssimo Super 8, que ele próprio dirigiu em 2011. Um monstro invade NY e deixa rastro de destruição. A originalidade do filme é que as imagens são captadas na câmera amadora de jovem que documentava a festa de um amigo. Ao sair, meio bêbado, ele constata o caos lá fora e persegue a estranha criatura. De algumas forma, J.J. e Reeves fizeram o Godzilla certo para o mundo atual. Houve quem reclamasse da tremedeira da câmera na mão, mas faz parte do clima. E o terror é genuíno, a criatura, impressionante. J.J. é o fenômeno que todo cinéfilo sabe, no cinema e na TV. Reeves reinventou a série O Planeta dos Macacos e também mostrou seu valor. Cloverfield merece revisão.

FX, 22h30. Reprise, colorido, 80 min.

VEJA TAMBÉM

Estrelas Além do Tempo

Hidden Figures. (EUA, 2016.) Dir. de Theodore Melfi, com Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae.

As figuras ocultas do título original são as cientistas negras que participaram da epopeia espacial dos EUA sofrendo o racismo da época. As atrizes são todas excepcionais.

Telecine Touch, 16h30. Reprise, colorido, 122 min.

Corações Famintos

Hungry Hearts. (Itália, 2014.) Dir. de Constanzo Saverio, com Adam Driver, Alba Rohrwacher.

Casal conhece-se em NY e inicia uma ligação que é colocada à prova por situação de vida ou morte que se cria entre eles. Alba Rohrwacher foi melhor atriz em Veneza.

Telecine Cult, 1h40. Reprise, colorido, 109 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

SÉRIE

Game of Thrones

A famosa série criada por George R. R. Martin volta às telas em abril. Até lá, vale a pena revisitar o reino de Westeros.

HBO GO, 2010, 60 min.

DRAMA

Decisão de Risco

Uma missão para capturar terroristas procurados pelo governo britânico começa no Quênia. Entretanto, os envolvidos se perguntam se a operação deve ir até o fim. Com Helen Mirren e Alan Rickman.

Telecine Play, 2015, 96 min.

AVENTURA

Tomb Raider: A Origem

Com Alicia Vikander como a heroína Lara Croft, é melhor que a versão da Angelina Jolie, novo Tomb Raider diverte com uma trama escapista e cheia de referências.

Google Play, 2018, 117 min.

DVD

COLEÇÃO MISSÃO IMPOSSÍVEL 1-6

Você já pode ir pensando nessa caixa como um belo presente de Natal, mas terá de ser para alguém muito especial. Todos os seis filmes da série interpretada por Tom Cruise como o agente Ethan Hunt são muito bons, com cenas eletrizantes de ação.

Crianças

ANIMAÇÃO

Madagascar/Madagascar 2 – A Grande Escapada

Boa chance de rever os dois filmes da saga e se divertir com os pinguins, que roubam a cena dos animais do zoo de Nova York que fogem para a África.

FOX, A Partir das 17h40. Colorido.