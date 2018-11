O Amante da Rainha

En Kongelig Affare. (Alemanha/ Dinamarca, 2012.) Dir. de Nikolaj Narcel, com Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, Mikkel Folsgaard.

Em 2012, no ano em que Cesare Deve Morire, dos irmãos Taviani, ganhou o Urso de Ouro, a Berlinale atribuiu dois prêmios a esse belo O Amante da Rainha, batizado como A Royal Affair. Melhor roteiro e melhor ator. Em Cannes, em maio daquele ano, Mads Mikkelsen foi melhor ator por A Caça, de Thomas Vinterberg, mas quem venceu em Berlim foi o outro ator – Mikkel Folsgaard, que está realmente excepcional. Ele faz o rei Cristiano VII, cuja mulher, a rainha Mathilde, torna-se amante do médico da Corte. Espetáculo suntuoso, que enche os olhos, o filme é da fase de Alicia Vikander anterior ao Oscar (que recebeu por A Garota Dinamarquesa). É muito bem interpretado e vai além do ‘affair real’. Há todo um mundo em mudança, o iluminismo in fluencia as mentes e o adultério, no limite, salva o reino. O diretor Narcel filma com olhar refinado e crítico.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 137 min.

Um Amor de Vizinha

And So It Goes. (Eua, 2014.) Dir. de Rob Reiner, com Michael Douglas, Diane Keaton.

Michael Douglas faz corretor desalmado que descobre ter um neto. A vizinha Diane Keaton o ajuda a tomar conta da criança e a descobrir o sentido do amor. O elenco faz toda a diferença.

CINEMAX, 18H33. Reprise, Colorido, 93 min.

A Fêmea do Mar

(Brasil, 1980.) Dir. de Ody Fraga, com Aldine Müller, Neide Ribeiro, Jean Garret, Jason Cesar.

Pornochanchada ou tragédia brasileira? Mulher espera o marido que se perdeu no mar. Chega marinheiro com notícias. Erotismom violência, ecos da mitologia grega.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 85 min.

Streaming

SÉRIE

Super Drags

Animação para adultos que mostra três amigos gays que, durante perigos, se transformam nas Super Drags. Divertido, apesar de exageros.

NETFLIX, 2018, 25 min.

COMÉDIA DRAMÁTICA

Ingrid vai para o Oeste

Cheia de problemas, a jovem Ingrid fica obcecada por uma estrela da internet. Convicta que deve se tornar amiga dela, a protagonista decide se mudar para Los Angeles.

Telecine Play, 2017, 95 min.

AÇÃO

O Protetor 2

A volta do astro Denzel Washington ao papel do justiceiro pacato. Ainda que menos original do que o primeiro filme, O Protetor 2 continua divertido e tenso.

LOOKE, 2018, 120 min.

Matheus Mans

DVD

HANNA K

França/Israel, 1983. Dir. de Costa-Gavras. Magnus Opus.

R$39,90

Costa-Gavras sempre provocou polêmica por sua estética política q ue resultou em filmes como Z, A Confissão e Estado de Sítio. Aqui, foi chamado de antissemita por seu retrato de uma advogada que defende palestino acusado por tribunal militar israelense.

Crianças

COMÉDIA

O Inspetor Bugiganga 2

Alex Zamm dirige e French Stewart e Elaine Hendrix interpretam a história do inspetor atrapalhado, até por conta das múltiplas traquitanas de que lança mão.

Telecine Fun, 12H50. Colorido, 89 min.