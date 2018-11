Moulin Rouge – Amor em Vermelho

Moulin Rouge. (Eua, 2001.) Dir. de Baz Luhrmann, com Nicole Kidman, Ewan Mcgregor, John Leguizamo, Jim Broadbent.

Começa com os versos imortais de Nature Boy na voz de David Bowie. “There was a boy/a very strange enchanted boy...” Esse rapaz diferente, encantado – puro? – integra-se a um bando de boêmios, que inclui o pintor Toulouse Lautrec, na Paris da belle époque e se apaixona pela mais bela prostituta do cabaré Moulin Rouge – Satine. Fecha a trilogia da cortina vermelha do diretor australiano Luhrmann – após Vem Dançar Comigo e Romeu + Julieta – e se propõe como a versão musical e pós-moderna do clássico Rocco e Seus Irmãos, de Luchino Visconti. Como Rocco, que se apaixona por Nadia, amar Satine é a perdição do ‘nature boy’. O filme proporcionou a Nicole Kidman um de seus papéis icônicos e definiu uma das mais importantes tendências da modernidade. Realidade vs. artifício. Cinema antinaturalista, crítico da própria mídia.

FOX, 11H30. Reprise, Colorido, 128 min.

VEJA TAMBÉM

Inimigos Públicos

Public Enemies. (Eua, 2009.) Dir. de Michael Mann, com Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard.

Policial obsessivo caça o notório ladrão de bancos Dillinger. Um fascinante estudo sobre como o respeito irrestrito à lei pode se tornar degrau para o autoritarismo.

Telecine Action, 1 H. Reprise, Colorido, 135 min.

E o Bravo Ficou Só

Will Penny. (Eua, 1968.) Dir. de Tom Gries, com Charlton Heston, Joan Hackett, Donald Pleasence.

Apesar do horário proibitivo, não dá para perder um dos grandes westerns dos anos 1960 (e do cinema). Pistoleiro solitário ajuda viúva e seu filho, e paga por isso.

PARAMOUNT, 3H50. Colorido, 108 min.

Streaming

BIOGRAFIA

Professor Marston e as Mulheres-Maravilha

Cinebiografia de William Marston, inventor e psicólogo americano criador da Mulher-Maravilha, em 1941. Interessante.

HBO GO, 2017, 108 min.

ROMANCE

Para Sempre

Paige e Leo são recém-casados e apaixonados, até que sofrem um acidente de carro e ela perde parte da memória. Agora, não tem ideia de quem seja o seu marido.

Telecine Play, 2012, 102 min.

DRAMA

A Vida em Espera

Filme interessantíssimo que faz um bom estudo de personagem: um homem surta e desiste da vida que leva, ficando escondido no sótão de casa sem a família saber.

ITUNES, 2018, 106 min.

DVD

O LEOPARDO

Itália, 1963. Dir. de Luchino Visconti, com Burt Lancaster.

A 2001 e a Versátil promovem a queima de títulos essenciais da distribuidora. O clássico de Visconti está disponível num lançamento duplo – um disco com o filme (185 min.) e outro cheio de extras, incluindo especial sobre a restauração, o sucesso em Cannes, etc.

Crianças

AVENTURA

Meu Querido Vira-Lata

Garoto órfão embarca numa jornada de descobertas ao atravessar os EUA para entregar cão perdido no endereço mais famoso do país, a Casa Branca, sede do governo.

Telecine Fun, 9H40. Colorido, 90 min.