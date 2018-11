Café com Canela

(Brasil, 2017.) Dir. De Brenda Nicácio e Ary Rosa, com Babu Santana, Aldri Anunciação, Valdinéia Soriano, Dalva Damiano.

São raras as mulheres negras na direção, no País. Antes de Glenda Nicácio, a última a dirigir um filme havia sido Adélia Sampaio, com Amor Maldito, em 1984. Mais de 30 anos depois, Glenda codirige com Ary Rosa, que tem sido seu parceiro desde os tempos da faculdade. O filme não aborda somente a questão da representatividade feminina negra. Tem um personagem gay, uma idosa, fala de luto. Nada disso é considerado ‘palatável’ pelo mercado, mas algo se passa porque Café com Canela fez sucesso de público e crítica no circuito dos festivais. Com mais investimento, poderia ter estourado nos cinemas. Uma garota tenta resgatar idosa, sua ex-professora, que perdeu o filho e vive isolada. Um homem gay também amarga a perda do companheiro. Babu Santana, que fez Tim Maia, sempre quis encarar o desafio do personagem gay. Sai-se muito bem. E, ah, sim, o filme tem hum or.

Canal Brasil, 19H40. INÉDITO, Colorido, 102 min.

VEJA TAMBÉM

Platoon

Platoon. (Eua, 1986.) Dir. de Oliver Stone, com Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen, Forest Whitaker.

Oscars de filme, direção, som e montagem. O diretor e roteirista Stone debruça-se sobre as próprias lembranças na Guerra do Vietnã. Forte e, por momentos, devastador.

PARAMOUNT, 20H30. Colorido, 120 min.

Amor Maldito

(Brasil, 1984.) Dir. de Amélia Sampaio, com Wilma Dias, Monique Lafond, Tony Ferreira, Neusa Amaral.

A amizade de duas mulheres gera preconceito. Belas atrizes, e talentosas. Uma autêntica raridade dos anos 1980 – a diretora é negra (leia o destaque).

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 80 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Legítimo Rei

Bom pra fãs de Game of Thrones e Coração Valente, essa produção da Netflix mostra a luta da Escócia pela independência política durante o século 14. Filmaço.

NETFLIX, 2018, 121 min.

AÇÃO

Cowboys vs Aliens

Filme estranho, mas divertidíssimo, que coloca as famosas figuras do faroeste americano em um embate direto com extraterrestres.

Telecine Play, 2011, 116 min.

BIOGRAFIA

Nico, 1988

Retrata os últimos anos de vida da cantora e compositora alemã Nico, considerada uma das musas de Andy Warhol e que cantou com o grupo The Velvet Underground.

ITUNES, 2017, 93 min.

Matheus Mans

DVD

ALAMO BAY

EUA, 1985. Dir. de Louis Malle, com Ed Harris.

Na costa do Golfo do Texas, pescadores dos EUA entram em choque com refugiados vietnamitas. Radicado nos EUA, o francês Malle expõe as tensões sociais do país. É um de seus filmes menos conhecidos, mas bom, com uma mulher forte – Amy Madigan.

Juvenil

FANTASIA

O Fada do Dente 2

No segundo filme, Dwayne Johnson caiu fora e é substituído por Larry Cable-Guy, às volta com um menino que não acredita em fadas do dente. Dá para rir um pouco.

Telecine Fun, 14H50. Colorido, 88 min.