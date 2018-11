A Mulher do Pai

(Brasil, 2017.) Dir. de Cristiana Oliveira, com Marat Descartes, Maria Galant, Amélia Bittencourt, Veronica Perrotta.

Um filme gaúcho – pela diversidade da paisagem, se foge ao ambiente urbano; pelo linguajar – corre o risco de ser considerado um óvni no cinema brasileiro. A Mulher do Pai passa-se próximo a Dom Pedrito, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Na mesma área foi filmado O Rifle, de Davi Pretto. A Mulher do Pai aborda o rito de passagem, os conflitos da adolescência, mas por um viés particular. A protagonista é uma garota que cuida do pai cego. O clima é quase incestuoso e, quando surge uma mulher para esse pai, o conflito está formado. Feito de silêncios, o filme transforma a casa e a paisagem em personagens tão importantes quanto as pessoas. O Uruguai, ali próximo, é uma possibilidade, mas a garota ainda não sabe o que quer. A diretora estreante revela pulso numa trama que, não sendo conclusiva, exige muito do público para preencher seus vazios.

Canal Brasil, 18H. Reprise, Colorido, 94 min.

Círculo de Fogo – A Revolta

Pacific Rim – Uprising. (Eua, 2018.) Dir. de Steven S. Deknight, com John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny.

Filho de lendário piloto lidera nova geração que enfrenta alienígenas escondidos no fundo do mar. Cheio de efeitos, divertido, mas o original de Guillermo Del Toro é melhor.

Telecine Premium, 19H55. INÉDITO, Colorido, 111 min.

The Post – A Guerra Secreta

The Post. (Eua, 2017.) Dir. de Steven Spielberg, com Meryl Streep, Tom Hanks, Matthew Rhys.

A contribuição de Spielberg ao tema da Mulher-Maravilha. Ou de como a editora do Post, Katharine Graham, peitou o governo dos EUA e publicou papéis do Pentágono.

Telecine Premium, 22H. INÉDITO, 116 min.

Streaming

DRAMA

A Forma da Água

E o vencedor do Oscar 2018 chegou ao digital. Conta a história de uma mulher que decide salvar um monstro aquático. Lindíssimo.

GOOGLE PLAY, 2018, 123 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Crônicas da Tribo Fantasma

Um grupo de cientistas descobre na China uma fronteira entre este mundo e uma dimensão habitada por seres fantásticos.

LOOKE, 2015, 118 min.

AÇÃO

Incontrolável

Um trem descontrolado, cheio de produtos tóxicos, vai em direção a uma cidade. Tentando salvar a situação, um maquinista e um engenheiro trabalham contra o tempo.

Telecine Play, 2010, 96 min.

DVD

VIOLETTE NOZIÈRE

França, 1978. Dir. de Claude Chabrol.

O grande Chabrol dirige sua então mulher, Stéphane Audran, e a jovem Isabelle Huppert na história real da garota que seduziu os surrealistas ao matar os próprios pais. Um duro retrato de época, valeu a Isabelle Huppert seu primeiro premio de atriz em Cannes.

Juvenil

ROMANCE TEEN

Gaby Estrella – O Filme

As garotas, principalmente, vão adorar a história de Gaby Estrella, a preferida dos adolescentes que, de repente, enfrentas concorrência em sua bem-sucedida carreira.

Telecine Fun, 9H55. Colorido, 94 min.