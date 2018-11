Filmes

O Insulto

The Insult. (Líbano, 2017). Dir. de Ziad Doueiri, com Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salameh.

Cristão libanês tem o hábito de regar suas plantas na sacada. A falta de uma calha adequada o leva a molhar um refugiado palestino. O incidente banal desencadeia uma escalada de insultos entre os dois homens, o caso vai a julgamento e, de repente, é todo um país que está envolvido na disputa. Representante do Líbano no Oscar, o filme teve torcida até o momento derradeiro – venceu o chileno Uma Mulher Fantástica. Os atores são excepcionais – e El Basha foi melhor ator em Veneza –, o tom é incisivo e uma cena, pelo menos, é digna de antologia. Os ‘contendores’ são chamados para uma audiência com o próprio presidente, preocupado com as repercussões do episódio. O carro de um falha na hora da partida. O outro é mecânico e, de repente, a solidariedade se superpõe a todas as diferenças. É muito difícil, senão impossível, assistir a O Insulto sem se envolver.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 112 min.

Deserto em Fogo

Salt And Fire. (EUA/Alemanha/Bolívia, 2017). Dir. de Werner Herzog, com Michael Shannon, Gael García Bernal.

Herzog e a questão ambiental. Cientista briga com executivo de empresa petrolífera, a quem acusa de poluir a natureza, mas um terremoto os une para evitar o pior.

Telecine Cult, 0h05. Reprise, colorido, 98 min.

Beijo na Boca

(Brasil, 1982). Dir. de Paulo Sérgio Almeida, com Cláudia Ohana, Mário Gomes, Joana Fomm, Stepan Nercessian

O filme que fez de Cláudia Ohana uma estrela. Inspira-se numa história real – o caso Lou – sobre garota de classe média que se envolve no tráfico. Provocou polêmica, na época.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 97 min.

Streaming

COMÉDIA

O Pai da Noiva

Steve Martin brilha no papel de um pai confuso com dificuldades para aceitar quando a filha anuncia que está prestes a se casar.

Netflix, 1991, 105 min.

AVENTURA

Megatubarão

Um submarino entra em águas profundas. Sem querer, porém, libera um tubarão do período pré-histórico de 23 metros de comprimento. Para rir e passar o tempo.

Itunes, 2018, 113 min.

COMÉDIA DRAMÁTICA

O Doutor da Felicidade

Um médico, para aumentar os seus ganhos, convence os habitantes de uma aldeia que eles estão sofrendo de doenças previamente não diagnosticadas. Divertido, com Omar Sy.

Telecine Play, 2018, 114 min.

DVD

MARVIN.

França, 2017. Dir. de Anne Fontaine.

Finnegan Oldfield está ótimo como o garoto que precisa vencer abandono, bullying e rejeição para se afirmar no mundo. A arte será seu caminho. Isabelle Huppert, num papel sob medida, será sua madrinha. Um belíssimo filme sobre o direito de ser ‘diferente’.

Juvenil

FANTASIA

King Kong

A versão de Peter Jackson para a história do gorila gigante (e apaixonado) possui efeitos extraordinários e uma belíssima atriz, Naomi Watts. Os animais da floresta impressionam.

FOX, 20h30. Reprise, colorido, 180 min.