O Último Bravo

Apache. (Eua, 1954). Dir. de Robert Aldrich, com Burt Lancaster, Jean Peters, John Mcintire, Charles Buchinsky.

Leonard Maltin considera a história desse filme totalmente improvável – mas destaca que é real e o diretor baseou-se nos fatos. Trata-se de uma rara voz discordante. No biênio 1954/55, Aldrich fez uma série de quatro filmes, todos obras-primas, que o transformaram no número 1 de sua geração. Depois, seguiu-se uma fase ruim da qual ele se reergueu para virar grande de novo, e até maior (como cineasta). Marco da reabilitação do índio no cinema, O Último Bravo mostra Burt Lancaster como apache que continua luta solitária, após a rendição de sua tribo. Aldrich, de alguma forma, refez esse filme como A Vingança de Ulzana, no começo dos anos 1970, também com Burt Lancaster. A curiosidade é que o filme passa hoje no canal em meio a várias outros com Charles Bronson – aqui, ainda na fase inicial, como Charles Buchinsky.

Telecine Cult, 17H20. Reprise, Colorido, 91 min.

VEJA TAMBÉM

Hellboy

Hellboy. (Eua, 2004). Dir. de Guillermo Del Toro, com Ron Pearlman, John Hurt, Selma Blair.

Del Toro, antes do Oscar – que recebeu por A Forma da Água – e seu super-herói nascido dos escombros da 2.ª Guerra. Dele depende o futuro do mundo. Divertido, criativo.

TCM, 18H01. Reprise, Colorido, 132 min.

Ao Cair da Noite

I Comes At Night. (Eua, 2017). Dir. de Trey Edward Schults, com Joel Edgerton, Christopher Abbott.

Joel Edgerton mora com a família numa casa solitária. Chegam estranhos, outra família, e ele pressente o perigo. E começa o terror. Alguns sustos são bem violentos.

HBO 217H50. Reprise, Colorido, 91 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Estrada 47

Durante a Segunda Guerra, tropas brasileiras de detecção de minas que serviam no norte da Itália buscam coragem para dar segurança à infame Estrada 47. Bom filme.

NETFLIX, 2013, 109 min.

COMÉDIA

Sobrevivendo ao meu pai

Atticus é um ator aclamado mundialmente. O filho Adam, com quem não tem contato, é seu total oposto. Depois de um problema, porém, os dois se unem numa viagem pelos EUA.

NOW, 2018, 97 min.

DRAMA

Entre Laços

Tomo, de 11 anos, é abandonada pelos pais. Sem ter para onde ir, vai morar com o tio e sua namorada transexual. Emocionante.

TELECINE PLAY, 2017, 127 min.

Matheus Mans

DVD

BELA LUGOSI

Quatro filmes, dois discos, uma hora de extras.

Obras-Primas resgata quatro clássicos remasterizados de um dos ícones do horror de Hollywood. Os filmes são: Chandu, o Mágico, de William Cameron Menzies; O Fantasma Invisível, de Joseph Lewis; O Morcego Diabólico, de Jean Yarbrough; e O Beijo da Morte, de Edwin Marin.

Crianças

ANIMAÇÃO

Hotel Transilvânia

Conde Drácula cria resort para proteger a filha dos humanos, mas a garota cresce e seu desejo de partir para o mundo é maior que a superproteção do pai. Vieram depois o 2, o 3.

FOX, 19H25. Reprise, Colorido, 89 min.