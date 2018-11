Personal Shopper

Personal Shopper. (França, 2016). Dir. De Olivier Assayas, Com Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz.

O francês Assayas, que se prepara para filmar Os Últimos Soldados da Guerra Fria, baseado no livro de Fernando Morais, tem timing para capturar em seus filmes assuntos polêmicos, ou da atualidade. Pornografia na internet, terrorismo, as mudanças que o digital está operando no mundo editorial, etc. Personal Shopper provocou burburinho em Cannes. Sua mistura de modernidade e arcaísmo pareceu desconcertante. Kristen Stewart faz essa figura bem contemporânea – celebridades não têm tempo de ir às compras e ela experimenta/negocia tudo o que uma delas vai vestir em suas aparições públicas. Simultaneamente, Kristen começa a ser imantada pela presença do irmão que morreu. Ele está tentando se comunicar do além? O mistério espírita vira thriller, com direito a assassino. Vaiado nas Croisette, o filme venceu como melhor direção.

Telecine Cult, 16H10. Reprise, Colorido, 105 min.

Colombiana – Em Busca de Vingança

Colombiana. (Eua, 2011). Dir. De Luc Besson, Com Jordí Mollà, Zoe Saldana.

Convertida em assassina de aluguel, Zoe Saldana caça o assassino de seus pais. O francês Besson adora testar sua habilidade com os códigos de ação de Hollywood. Zoe manda bem.

SONY, 20 H. Reprise, Colorido, 108 min.

O Outro Lado da Rua

(Brasil, 2003). Dir. de Marcos Bernstein, com Fernanda Montenegro, Raul Cortez, Laura Cardoso.

A janela indiscreta de Bernstein. Aposentada que espia todo mundo acredita ter visto o vizinho matar a mulher. E se envolve com ele, a polícia. Grandes atores, grandes atuações.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 93 min.

Streaming

AVENTURA

Uma Caminhada na Floresta

Depois de passar 20 anos na Inglaterra, um escritor volta aos EUA e convida um amigo de longa data para fazer a Trilha dos Apalaches. Com Robert Redford e Nick Nolte.

NETFLIX, 2015, 104 min.

DRAMA

Happy End

Novo filme do polêmico cineasta Michael Haneke, Happy End – que não tem nada de feliz – mostra a relação conturbada de uma família.

Google Play, 2017, 107 min.

AÇÃO

Jurassic World

Tentativa de trazer de volta o clássico filme de Steven Spielberg, Jurassic World mostra uma ilha repleta de dinossauros. É ruim, mas diverte.

ITUNES, 2015, 117 min.

O IDEAL DE UMA VIDA

EUA, 1949. Dir. de Curtis Bernhardt. Classicline.

No original, chama-se The Doctor and the Girl, O Médico e a Garota. Glenn Ford faz médico cruel com os pacientes que se humaniza por amor à jovem Janet Leigh. O alemão Bernhardt teve seus momentos. Esse é um de seus filmes que vale recuperar.

FANTASIA

Percy Jackson e o Mar de Monstros

Percy/Logan Lerman e seus amigos buscam o velocino de ouro para resgatar a proteção mágica do acampamento em que vivem na Terra.

FOX, 22H35. Reprise, Colorido, 106 min.