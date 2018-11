Madame Satã

(Brasil,2002.) Dir. de Karim Ainouz, com Lázaro Ramos, Flávio Bauraqui, Renata Sorrah, Marcélia Cartaxo, Emiliano Queirós, Ricardo Blat, Gero Camilo.

Madame Satã foi sempre uma lenda das noites violentas da Lapa, mas entrou em definitivo para o imaginário brasileiro depois ‘daquela’ entrevista no Pasquim. Negro, pobre, homossexual, qual poderia ser o futuro de um personagem desses no Rio de Janeiro da primeira metade do século passado? Madame Satã nasceu João Francisco dos Santos. Foi malandro artista, pai de sete filhos, presidiário. Num momento memorável, ele assume sua persona de mulher, mas isso não o faz menos temido com a navalha e a capoeira. Bate e arrebenta. Foi o primeiro longa de Karim Ainouz e talvez seja o melhor, sem demérito dos demais. O diretor faz um retrato colorido e apaixonante da cultura marginal e da boemia cariocas. Não admira que seu (grande) filme seja um dos 100 melhores na lista de clássicos brasileiros da Abracine.

Canal Brasil,22 H. Reprise, Colorido, 105 min.

VEJA TAMBÉM

Onde os Fracos não Têm Vez

No Country For Old Men. (Eua, 2007.) Dir. de Ethan E Joel Cohen, Com Tommy Lee Jones, Javier Bardem.

Javier Bardem ganhou o Oscar de coadjuvante por seu retrato de um psicopata que não tem a menor compaixão ao matar. Tommy Lee Jones é o xerife que o persegue. Impactante.

PARAMOUNT, 18H15. Colorido, 122 min.

Grease – Nos Tempos da Brilhantina

Grease. (Eua, 1978.) Dir. de Randal Kleiser, com John Travolta, Olivia Newton-John.

Gangues rivais numa high school dos EUA, nos anos 1950. Travolta, Olivia, canto e dança, uma idealização da ‘América’ que seduziu o público.

Telecine Cult, 19H55. Colorido, 110 min

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

AÇÃO

Pantera Negra

Um dos mais surpreendentes filmes da Marvel, Pantera Negra mostra uma típica história dos heróis no reino africano de Wakanda. O longa desbancou Titanic e se tornou uma das maiores bilheterias de todos os tempos.

Telecine Play, 2018, 130 min.

SÉRIE

Zack & Cody

Divertida série adolescente que mostra as desventuras de dois gêmeos. Clássica produção da Disney.

NETFLIX, 2005, 22 min.

SUSPENSE

Dama de Espadas

Uma soprano está determinada a recuperar a fama perdida. Para realizar seu plano, terá que usar todos os truques

sujos que conhece.

Google Play, 2018, 119 min.

Matheus Mans.

DVD

SIMBAD E O OLHO DO TIGRE

EUA, 1977.

Ator de grandes filmes, Sam Wanamaker virou diretor de alguns bons filmes. Esse, com Patrick Wayne, filho de John, e Taryn Power, filha de Tyrone, mostra o marinheiro das 1001 Noites às voltas com monstros criados pelo ‘mago’ dos efeitos, Ray Harryhausen.

Crianças

ANIMAÇÃO

Shrek para Sempre

No quarto filme da série, o ogro está insatisfeito com a vida familiar e cai na lábia de um vilão que o envia para um mundo paralelo, do qual ele tenta voltar.

GLOBO, 15H08. COLORIDO, 93 MIN.