Rio Grande

Rio Grande. (Eua, 1950). Dir. de John Ford, com John Wayne,Maureen O’hara, Ben Johnson, Victor Mclaglen, Claude Jarman Jr.

Quando estreou nos cinemas brasileiros, esse western do mestre Ford foi rebatizado como Rio Bravo e isso obrigou a que o longa homônimo de Howard Hawks, de 1959, também com John Wayne, virasse Onde Começa o Inferno. Com o tempo, e na TV, o filme de Ford voltou a ser Rio Grande – a vida num forte de fronteira, tumultuada pela permanente ameaça dos índios e também porque o filho (Jarman Jr.) vem servir com o pai comandante (Wayne) e a mãe separada (Maureen) vem atrás. Ford tinha um carinho todo especial pelo clima desse belo filme, realçado pela fotografia em preto e branco de Bert Glennon e Archie Stout e pelo tema musical de Victor Young, cantado por The Sons of the Pioneers. Secretamente, o cineasta estivesse testando a dupla Wayne/Maureen para Depois do Vendaval, que faria em 1952 (e é ainda melhor).

Telecine Cult, 18H10. Reprise, 105 min.

Oliver Twist

Oliver Twist. (Inglaterra, 2005.) Dir. de Roman Polanski, Com Ben Kingsley, Barney Clark, Leanne Rowe, Mark Strong.

O livro famoso de Charles Dickens sobre órfão que vira ladrão. Polanski diz que fez o filme para que seus filhos pudessem vê-lo. Não deu. Saiu violento, impróprio até 13 anos.

TCM, 15H45. Reprise, Colorido, 131 min.

Touro Indomável

Raging Bull. (Eua, 1980.) Dir. de Martin Scorsese, com Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci.

O melhor Scorsese, baseado na vida de Jake LaMotta, pugilista devorado pelo ciúme. Oscars de ator e montagem. De Niro é poderoso como o Otelo que consegue ser o próprio Iago.

PARAMOUNT, 22H40. Reprise, P&B, 128 min.

DRAMA

O Outro Lado do Vento

No último dia de vida, um cineasta luta para finalizar um novo projeto e reflete sobre seu legado. Filme que concluiu projeto inacabado de Orson Welles.

NETFLIX, 2018, 122 min.

BIOGRAFIA

Snowden

O filme conta a história de Edward Snowden, que após anos trabalhando na Agência de Segurança Nacional, decide entregar a jornalistas documentos secretos.

TELECINE PLAY, 2016, 136 min.

COMÉDIA

Sua Melhor História

Durante o ataque alemão à Londres, uma roteirista se junta com uma equipe de cinema para criar um filme patriota para os ingleses.

ITUNES, 2017, 117 min.

Matheus Mans

INVASÃO SCI-FI ATAQUES

Dois discos, quatro filmes.

Com entrega prevista para esta quarta, 14, o box reúne quatro filmes emblemáticos de uma tendência forte nos anos 1940/50 – os monstros criados pelo perigo nuclear. Tarântula!, Escorpião Negro, O Ataque da Mulher de 15 Metros, O Monstro do Mundo Perdido.

Juvenil

DRAMA

Cidade dos Homens

O clássico de Fernando Meirelles, Cidade de Deus, originou a série da Globo, contando a história de Acerola e Laranjinha. Paulo Morelli trouxe a dupla para o cinema. Bom filme.

FOX, 18H20. Reprise, Colorido, 102 min.