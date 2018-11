O Sétimo Selo

Sjunde Inseglet. (Suécia, 1957.) Dir. de Ingmar Bergman, com Max Von Sydow, Gunnar Bjornstrandt, Bengt Ekerot, Bibi Andersson, Nils Poppe.

No ano mais extraordinário de sua vida e carreira, Bergman fez grandes filmes, incluindo O Sétimo Selo e Morangos Silvestres, dirigiu muitas peças de teatro, amou belíssimas mulheres (e até fez filhos com algumas). Era um dínamo movido a testosterona – hoje talvez seria acusado de assediar as atrizes em seus sets. O importante é que elas o amavam. Impregnado do existencialismo absurdista de Albert Camus, O Sétimo Selo transforma em filme o conceito de um auto medieval. O cavaleiro volta da guerra, atravessa a procissão dos penitentes, foge da peste. A Morte lhe aparece e ele tenta adiar o desenlace inevitável propondo-lhe um jogo de xadrez. Na verdade, tudo o que o cavaleiro faz é para dar continuidade à vida, salvando o saltimbanco, sua mulher e o bebê. É um filme que, por si só, justifica a existência do cinema.

Telecine Cult, 20H10. Reprise, P&B, 96 min.

O Casamento do Meu Melhor Amigo

My Best Friend’s Wedding. (Eua, 1997.) Dir. de J.P. Hogan, Com Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett.

Rupert, como o amigo gay, rouba a cena no filme em que Julia tenta evitar o casamento de Mulroney.

FOX, 13H15. Reprise, Colorido, 105 min.

Querida Mamãe

(Brasil, 2018.) Dir. de Jeremias Moreira Filho, com Bruna Carvalho, Cláudia Missura, Genézio De Barros.

Médica inicia relacionamento com uma paciente. É incompreendida, e rejeitada, pela família. Não importa o tamanho do papel, Genézio de Barros é sempre grande.

Canal Brasil, 22 H. Inédito, Colorido, 96 min.

Streaming

DRAMA

Escobar: A Traição

A produção conta a história do narcotraficante Pablo Escobar pelo olhar da principal amante, Virginia Vallejo. Com Penélope Cruz e Javier Bardem no elenco.

ITUNES, 2018, 123 min.

REALITY SHOW

Love Your Garden

Bom reality que mostra Alan Titchmarsh, famoso horticultor, arrumando o jardim de casas no Reino Unido. Para passar o tempo e se inspirar.

NETFLIX, 2011, 45 min.

ROMANCE

O Amor é Estranho

Ben e George formam um casal há 40 anos. No entanto, o desemprego de um deles faz com que tenham que morar em casas separadas.

LOOKE, 2014, 94 min.

Matheus Mans

DVD

O diretor Reed fez grandes filmes, incluindo O Terceiro Homem. Esse baseia-se em romance de Jan de Hartog, sobre mulher daquela espécie (Sophia) que empresta a chave de seu apartamento para pilotos na véspera do combate. Tenta fazer, entre outros, William Holden mais feliz.

Crianças

COMÉDIA

Homens de Preto 3

Will Smith viaja no tempo até 1969 para tentar evitar que Boris, o Animal cumpra sua promessa de matar Tommy Lee Jones. Josh Brolin faz o papel do agente quando jovem.

FX, 22H30. Reprise, Colorido, 106 min.