A Grande Feira

(Brasil, 1961.) Dir. de Roberto Pires, com Geraldo Del Rey, Luiza Maranhão, Antônio Sampaio, Helena Ignez.

Quem assiste hoje a esse filme ainda se impressiona com sua vivacidade e veracidade na apresentação do mundo da feira popular de Água de Meninos. Prostitutas, cafetões, marinheiros, políticos, policiais – há um mundo em ebulição e, sempre nesse Brasil, em transformação. O ‘sueco’ (Geraldo Del Rey, loiro) é ferido a navalhadas pela ‘Sophia Loren negra’, como era chamada a deusa Luiza Maranhão. O mercado será transferido de lugar, o sindicalista – o próprio diretor Pires – tenta impedir que isso ocorra e Chico Diabo, o sempre poderoso Antônio Sampaio, depois Pitanga, quer explodir tudo. Apesar dos possíveis defeitos, trata-se de um marco do cinema brasileiro. Com A Grande Feira e Tocaia no Asfalto, Pires estava alimentando o ciclo baiano, do qual viriam Glauber e o Cinema Novo. Estava fazendo história – Glauber aparece na cena do cabaré.

Canal Brasil, 18 H. Reprise, P&B, 91 min.

VEJA TAMBÉM

O Destino de Uma Nação

Darkest Hour. (Eua, 2017.) Dir. de Joe Wright, com Gary Oldman, Kristin Scott-Thomas, Lily James.

Gary Oldman ganhou o Oscar por seu papel como Churchill, que conduziu os ingleses na ‘hora sombria’ da 2.ª Guerra. Injustiça – Brian Cox é melhor em Churchill.

Telecine Premium, 22 H. Inédito, Colorido, 125 min.

Mandacaru Vermelho

(Eua, 1961.) Dir. e Interpretação de Nelson Pereira dos Santos, Com Miguel Torres, Jurema Penna.

O filme que Nelson improvisou quando chegou ao Nordeste para filmar Vidas Secas e o sertão estava florido. Ele próprio atua, como herói de ‘nordestern’.

Canal Brasil, 0H15 . Reprise, P&B, 78 min.

Veja a Programação da TV Fechada

Veja a Programação da TV Aberta

Streaming

DRAMA

Comboio Sal e Açúcar

Filme inesperado que conta a história de um trem de carga e de pessoas atravessando Moçambique durante uma guerra civil. Ainda que amador, possui uma história impactante.

NOW, 2018, 93 min.

SÉRIE

Garota de Fora

Após ser transferida para uma escola considerada perfeita, a inteligente Nanno expõe as mentiras e os delitos da instituição e dos colegas.

NETFLIX, 2018, 45 min.

ROMANCE

Quando um Homem Ama uma Mulher

O casal Alice e Michael leva uma vida perfeita. No entanto, um detalhe do passado dela pode colocar tudo em risco. Bom filme.

Telecine Play, 1994, 126 min.

Matheus Mans

DVD

OS INCRÍVEIS 2

EUA, 2018. Direção de Brad Bird.

O retorno glorioso da superfamília. Helena é chamada para comandar campanha e o marido fica em casa com as crianças. Mas é tudo parte de um plano diabólico e a família vai ter de se unir para se salvar e salvar o mundo dos super-heróis. Diversão para todos.

ANIMAÇÃO

Boa Viagem, Charlie Brown

Um belo programa duplo com os personagens de Charles M. Schulz. E, depois da viagem à Europa da turma, tem Snoopy & Charlie Brown – o Filme.

FOX, A PARTIR DAS 11H40.