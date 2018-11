Filmes

Moonrise Kingdom

Moonrise Kingdom. (EUA, 2012.) Dir.de Wes Anderson, com Bruce Willis, Bill Murray, Edward Norton, Frances Mcdormand, Kara Hayward, Jared Gilman.

Na costa da Nova Inglaterra, nos anos 1960, casal de jovens desafia convenções e resolve fugir. Liderados pelos pais dela, o chefe de polícia e o dos escoteiros iniciam uma implacável perseguição. Outro notável exemplo do humor excêntrico do diretor Wes Anderson, que se beneficia de um elenco excepcional, mas, como ocorreria depois com O Grande Hotel Budapeste, a estrela da produção é a direção de arte. A casa, o barco, a fazenda são ‘vestidos’ como autênticos personagens. E, nas entrelinhas, o cineasta filma uma ‘América’ que perde a inocência e logo logo iria se atolar na Guerra do Vietnã, que os EUA só venceram em certas ficções de Hollywood – os filmes de Chuck Norris e Sylvester Stallone. Por melhor que seja todo o elenco, Frances McDormand faz a diferença e sempre consegue ser melhor ainda.

Telecine Cult, 20h15. Reprise, colorido, 94 min.

Tempos de Paz

(Brasil, 2009.) Dir. de Daniel Filho, com Tony Ramos, Dan Stulbach.

O longa que Daniel Filho adaptou da peça Novas Diretrizes em Tempos de Paz, de Bosco Brasil, é dos melhores do diretor. Imigrante chega ao Brasil fugindo da 2.ª Guerra, mas o agente da Alfândega não quer deixá-lo entrar.

Canal Brasil, 12h30. Reprise, colorido, 79 min.

O Céu de Suely

(Brasil, 2006.) Dir. de Karim Aïnouz, Hermila Guedes, João Miguel, Georgina Castro.

Hermila Guedes é maravilhosa como a mulher que rifa o próprio corpo para enfrentar despesas de uma gravidez inesperada. Um dos grandes filmes brasileiros do milênio.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 86 min.

Streaming

SÉRIE DE ANIMAÇÃO

Pokémon: Sol e Lua

Ash, sua mãe e Pikachu vão para a região de Alola, onde encontram novos monstrinhos e novas batalhas. Uma das melhores temporadas do desenho.

Netflix, 2016, 22 min.

DRAMA

O Nome da Morte

Acompanha a história de Júlio Santana, um homem que se mostra exemplar no dia a dia, mas que também trabalha como assassino profissional.

Itunes, 2018, 108 min.

TERROR

Stickman

Quanto tinha apenas sete anos, Emma foi acusada de matar a própria irmã. Mas ela sabe, porém, que o verdadeiro culpado é a assombração Stickman. Divertido.

Telecine Play, 2017, 86 min.

DVD

MALCOLM X EDIÇÃO ESPECIAL

EUA, 1992. Dir. de Spike Lee.

A luta por direitos civis dos negros norte-americanos nos anos 1960 foi marcada por duas lideranças, Martin Luther King e Malcolm X. Spike Lee conta a história do segundo e a edição especial, repleta de extras, ainda tem a presença poderosa de Denzel Washington.

Juvenil

FANTASIA

Jurassic Park III

Se você entrou pela madrugada vendo os dois Jurassic Park de Steven Spielberg, não vai querer perder o 3, de Joe Johnston, que consegue ser ainda melhor. Acredite!

FOX, 20h50. Reprise, colorido, 92 min.