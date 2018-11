Perdidos na Noite

Midnight Cowboy. (Eua, 1969.) Dir. De John Schlesinger, Com Dustin Hoffman, Jon Voight, Brenda Vaccaro.

Nada como o tempo para (re)colocar as coisas em perspectiva. Por volta de 1970, há quase 50 anos, esse filme provocou um acirrado debate na Motion Pictures Association, que queria até lhe atribuir a classificação ‘X’, normalmente dada aos filmes pornográficos. Tudo por causa do foco que o diretor inglês Schlesinger dava a uma certa marginalidade nova-iorquina. Por ser marginal, vivia fora das normas, claro. Joe Buck é um garanhão texano que vai para a Big Apple pensando em usar suas aptidões sexuais para se dar bem. Termina como um michê de rua, ligado, por amizade, não sexo, a um tipo que também está nas últimas (e é interpretado por Dustin Hoffman). O filme ganhou o Oscar e isso aliviou a censura, mas o mundo, os costumes mudaram tanto que hoje o clássico de Schlesinger passa na sessão da tarde, na rede paga.

Telecine Cult, 15H45. Reprise, Colorido, 113 min.

Para Sempre

The Vow. (Eua, 2012.) Dir. de Michael Sucsy, com Rachel Weisz, Channing Tatum, Scott Speedman, Jessica Lange.

Casal vive romance perfeito até que ela sofre acidente e perde a memória. Além de não reconhecer o marido, é atraída por outro, mas ele não desiste. Baseado numa história real.

MEGAPIX, 17H50. Reprise, Colorido, 104 min.

Dia de Treinamento

Training Day. (Eua, 2001.) Dir. de Antoine Fuqua, com Denzel Washington, Ethan Hawke, Eva Mendes.

Em seu primeiro dia na polícia, Ethan Hawke descobre que seu parceiro designado é o Diabo em pessoa – corrupto, antiético. Fuqua é grande diretor. Denzel ganhou o Oscar.

TCM, 23H57. Reprise, Colorido, 120 min.

Streaming

DRAMA

Barfi!

Anos depois de trocar um jovem surdo e mudo por um pretendente mais “adequado”, Shruti percebe que está apaixonada por quem ela abandonou. Ótimo drama indiano.

NETFLIX, 2012, 143 min.

COMÉDIA

Puro-sangue

Nos subúrbios dos EUA, duas adolescentes renovam a amizade de infância após anos de distanciamento. No entanto, diferenças entre as duas passam a existir. ITUNES, 2018, 92 MIN.

AÇÃO

Kick-Ass 2

Enquanto a divertida Hit Girl tenta levar uma vida normal, o jovem Kick-Ass entra num grupo de heróis para salvar sua cidade do crime. Com Chlöe Moretz e Jim Carrey.

Telecine Play, 2013, 103 min.

Matheus Mans

DVD

Old Boy, Dias De Vingança

EUA, 2013. Dir. de Spike Lee.

Você encontra a preço de liquidação o remake que Spike Lee fez do clássico do sul-coreano Park Chan-wook. Josh Brolin é sequestrado e mantido em cativeiro por 20 anos. Solto, só pensa em se vingar. O original é famoso pela violência. Spike não nega fogo no quesito.

Juvenil

FANTASIA

Jurassic Park – Parque dos Dinossauros e Mundo Perdido

Fantasia, e também ação, aventura. Os dois filmes de Steven Spielberg sobre dinos são eletrizantes.

FOX, A Partir Das 21 H. Colorido, 260 min.