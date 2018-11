Filmes

Noivo Neurótico, Noiva Nervosa

Annie Hall. (EUA, 1977.) Dir. de Interpretação de Woody Allen, com Diane Keaton.

Parece que foi em outra encarnação. Há 40 anos – 41 –, Woody Allen era o queridinho da América, da Academia. Seu retrato da intelectualidade nova-iorquina que flerta com Hollywood fez história, Diane Keaton foi melhor atriz e ainda ditou moda para todo o mundo. Depois do traumático rompimento com Mia Farrow, com quem fez os melhores filmes de sua carreira, as coisas mudaram. As acusações de abuso sexual sempre estiveram em pauta, mas só estouraram agora. Há cinco anos, Cate Blanchett recebeu o Oscar por Blue Jasmine. No ano passado, sob pressão do #MeToo, outra Kate, a Winslet, ficou fora do prêmio – e Deus sabe que ela o merecia, por Roda Gigante. Kate teve de se desculpar e até renegar o trabalho. Não se trata de defender Woody. O mundo mudou, as reações mudaram. Mas, por enquanto, ainda se pode apreciar os filmes antigos, ou não?

Telecine Cult, 15h56. Reprise, colorido, 94 min.

VEJA TAMBÉM

A Senha: Swordfish

Swordfish.(EUA, 2001.) Dir. de Dominic Sena, com John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry.

Espião pressiona hacker a participar de grande roubo. O momento de virada da carreira de Halle Berry, que aparece nua. Ela própria brinca – se soubesse do efeito, teria tirado a roupas antes.

Cinemax, 14h34. Reprise, colorido, 99 min.

Um Violinista no Telhado

A Fiddler In The Roof. (EUA, 1971.) Dir. de Norman Jewison, com Topol.

Leiteiro judeu tem problemas com as filhas, que se recusam a manter a tradição no que tange a casamento. Veja, nem que seja só pelo número Sunrise/Sunset. “Is this the little girl I carried?”

Telecine Cult, 16h50. Reprise, colorido, 178 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Ferrugem

Tati e Renet trocavam fotos e vídeos pelo celular até que começaram a trocar olhares. O que poderia ser o começo de uma história de amor, porém, acaba virando o fim. Filmaço.

NOW, 2018, 100 min.

AÇÃO

Ladrões

Um grupo de ladrões de banco planeja o próximo roubo: um carro-forte que transporta 20 milhões de dólares. Com Matt Dillon e Paul Walker, é diversão na certa.

Netflix, 2010, 107 min.

DRAMA

Você Nunca Esteve Realmente Aqui

Filmaço de Joaquin Phoenix que interpreta um homem que resgata mulheres abusadas em cativeiros.

Looke, 2017, 89 min.

DVD

COLEÇÃO PIXAR 2018

Todos os 20 filmes da empresa numa só caixa.

Pense em todos aqueles filmes maravilhosos que fizeram da Pixar uma marca e uma referência da moderna animação – Toy Story 1, 2 e 3, Procurando Nemo, Up – Altas Aventuras, Carros 1 e 2, Ratatouille, Wall-E. Todos e ainda mais integram esse precioso volume.

Crianças

ANIMAÇÃO

Divertida Mente

Vale sempre rever a animação da Pixar, vencedora do Oscar, que viaja na mente da garota, usando cores para expressar seus estados de espírito. Um filme lindo, sensível.

Telecine Fun, 17h10. Colorido, 93 min.