Joaquim

(Brasil, 2017.) Dir. de Marcelo Gomes, com Júlio Machado, Nuino Lopes, Rômulo Braga, Isabél Zuaa.

Marcelo Gomes realizou um dos grandes filmes brasileiros da chamada ‘retomada’ – Cinema, Aspirinas e Urubus, no qual reinventou a ‘estética da fome’. Aqui, de certa forma, ele refez o clássico Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro. A história do alferes Joaquim José da Silva Xavier, antes de virar Tiradentes. Nas Minas coloniais, o alferes apaixona-se por uma escrava negra que foge e vira guerreira num quilombo. Atraído pelo movimento revolucionário, ele não se enquadra na elite esclarecida que queria libertar o Brasil. Basta uma cena para que o diretor mostre isso – a falta de refinamento de Joaquim à mesa. Sem se integrar lá nem cá, Joaquim termina como um corpo decepado, um mártir que deu sua vida pelo País (mas ele queria viver). Um filme no reverso do ufanismo, com atores (Júlio Machado e Isabél Zuaa) excepcionais.

Telecine Cult, 20h. Reprise, colorido, 102 min.

Olhos da Justiça

The Secret In Their Eyes. (EUA, 2015.) Dir. de Billy Ray, com Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia Roberts.

A versão hollywoodiana do drama argentino O Segredo dos Seus Olhos, que venceu o Oscar. A vida de um grupo de investigadores é devastada pela morte violenta da filha de um deles.

Cinemax, 18h04. Reprise, colorido, 111 min.

Operação Valquíria

Valkyrie. (EUA, 2008.) Dir. de Bryan Singer, com Tom Cruise, Bill Nighy.

O diretor de Bohemian Rhapsody, em cartaz nos cinemas, recria a história do coronel Claus von Stauffenberg e seu plano frustrado para matar Hitler. Como se faz suspense sobre algo que sabidamente não deu certo?

Paramount, 18h15. Reprise, colorido, 120 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Os Incríveis 2

Helena Pêra é chamada para combater o crime como Mulher-Elástico. Cabe ao marido Roberto, o Sr. Incrível, cuidar das crianças. Mais infantil e divertido do que o original.

Google Play, 2018, 117 min.

SUSPENSE

O Turista

Um turista americano com o coração despedaçado flerta novamente com a decepção ao conhecer uma bela agente da Interpol.

Netflix, 2010, 103 min.

DRAMA

Lincoln

Grande filme de Steven Spielberg que conta parte da história do presidente americano Abraham Lincoln. É Daniel Day-Lewis, porém, que rouba a cena interpretando o político.

Telecine Play, 2012, 147 min.

DVD

SOMENTE O MAR SABE

EUA, 2018. Dir. de James Marsh.

Dois vencedores do Oscar – Colin Firth e Rachel Weisz – são as credenciais desse filme que conta a história de homem que se lança numa volta ao mundo de barco. É um concurso e ele espera vencer para superar crise nos negócios, mas a inexperiência pode colocar tudo a perder.

Crianças

COMÉDIA

Super Escola de Heróis

Garoto, filho de super-heróis, vai para a escola do título. No primeiro dia, falha ao ter de mostrar suas aptidões. Não tem superpoder nenhum. Mas tem volta. E é para rir.

Telecine Fun, 20h05. Reprise, colorido, 100 min.