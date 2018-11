Cidade Baixa

(Brasil, 2005). Dir. de Sérgio Machado, com Wagner Moura, Lázaro Ramos, Alice Braga, José Dumont.

São todos baianos, Wagner Moura, Lázaro Ramos, o diretor Machado. Conhecem e amam Salvador, a Bahia. Talvez seja por isso que Cidade Baixa seja impregnado de baianidade e de uma malemolência que o imaginário popular atribui à literatura de Jorge Amado, à música de Dorival Caymmi. A Cidade Baixa de Salvador inclui a área portuária, os cortiços. Possui um colorido todo especial. Wagner e Lázaro dividem um barco a vapor. São amigos. Surge a prostituta Alice Braga, linda e sexy como ela só. Tudo treme, fica instável. Wagner, Lázaro e Alice. Belos e talentosos. E ainda tem a participação de José Dumont, sempre um grande ator a encher de veracidade seus personagens. Como um maestro, Machado rege seu elenco, a fotografia, a direção de arte. Seu olhar de cineasta faz do estroboscópico uma peça fundamental do relato – a luz do cabaré pulsa como as paixões do trio.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 100 min.

Corra!

Get Out. (Eua, 2016). Dir. de Jordan Peele, com Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitfield.

Jordan Peele fez história por seu terror que foi para o Oscar. Garota branca apresenta o namorado negro à família e começa o pesadelo. Mas, na cara dura, o filme clona Mulheres Perfeitas.

Telecine Pipoca, 20 h. Reprise, Colorido, 104 min.

ANIMAÇÃO

Festa no Céu

Bom para quem gostou de Viva, o simpático Festa no Céu exalta a cultura e as tradições do México. Interessante e emocionante.

Telecine Play, 2014, 92 min.

COMÉDIA ROMÂNTICA

Só Você

Às vésperas de seu casamento, Faith decide ir à Itália para tentar encontrar sua suposta alma gêmea. Com Marisa Tomei e Robert Downey Jr.

NETFLIX, 1994, 108 min.

DRAMA

Cachorros

Desprezada pelo pai e marido, uma socialite sente-se atraída pelo professor de equitação, um homem mais velho, encantador, mas com um passado obscuro.

NOW, 2018, 94 min.

Matheus Mans

DVD

BASEADO EM FATOS REAIS

França. 2017. Dir. de Roman Polanski.

Emmanuelle Seigner faz escritora que sofre bloqueio criativo e se torna dependente de uma mulher misteriosa (Eva Green), que se apropria de sua vida. Polanski adora histórias de manipulação. A previsão é de que o DVD chegue às lojas nesta quarta-feira, 7.

Crianças

FANTASIA

Puff – O Ursinho Guloso

A garotada vai se divertir com essa coletânea de histórias do ursinho Puff e seus amigos. Quem o conhece sabe que ele não resiste a um pote de mel. A gula, e o afeto, dão o tom.

TCM, 13H08. Reprise, Colorido, 74 min.