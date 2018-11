Praça Paris

(Brasil, 2017.) Dir. de Lúcia Murat, com Grace Passô, Babu Santana, Joana De Verona, Marco Antônio Caponi.

Grace Passô foi melhor atriz no Festival do Rio do ano passado – venceu o Redentor – por seu papel como a ascensorista da Universidade que faz terapia com uma profissional portuguesa que participa de um intercâmbio. Glória, é o nome da personagem, foi estuprada pelo pai e é irmã de um criminoso que está preso. Glória tem um discurso radical, partidária do ‘aqui se faz aqui se paga’. Entra em choque com Camila, a terapeuta. O filme possui qualidades, e a interpretação é uma delas, mas também cabe destacar que o roteiro é de Raphael Montes, um dos criadores da série Supermax. Montes é escritor de suspense. Sua parceria com Lúcia propõe uma sugestiva mescla de gêneros e, mesmo que a diretora nunca mais tenha voltado ao nível de excelência de Quase Dois Irmãos, que lhe valeu o prêmio da crítica no Rio, em 2004, o filme possui momentos fortes.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 105 min.

VEJA TAMBÉM

Tubarão

Jaws. (Eua, 1975.) Dir. De Steven Spielberg, Com Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Robert Shaw.

O primeiro megassucesso de Spielberg e um filme evento que marcou os an os 1970. Tubarão ataca no mar e provoca tumulto na areia da praia de Amity. Suspense, terror? Ambos.

Telecine Cult, 15H25. Reprise, Colorido, 124 min.

Piranha 2

Piranha 3dd. (Eua, 2012.) Dir. de John Gulager, com Danielle Panabaker, David Hasselhoff.

Um parque de diversões lotado, as piranhas que fogem do aquário – terror nas águas, na vertente de Tubarão, mas uma versão bem mais escrachada.

CINEMAX, 23 H. Reprise, Colorido, 83 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Contra a Parede

Antônio Fagundes é um apresentador de jornal que se envolve numa intriga política. Muito atual, o filme chama a atenção pela engenhosidade da história e pelas atuações.

ITUNES, 2018, 90 min.

COMÉDIA

Só Pra Ter Certeza

Um jovem viúvo descobre que seu pai não é biológico. Ele decide, então, descobrir quem é seu progenitor – além de lidar com a gravidez da filha e um novo amor.

ITUNES, 2018, 100 min.

SUSPENSE

Perseguição no Limite

Um rapaz trabalha para a máfia local, mas decide abandonar tudo por conta de um amor. Só que a saída do crime não será tão fácil. Bom passatempo.

HBO GO, 2016, 98 min.

Matheus Mans

DVD

Antônio Cândido, Darcy Ribeiro, Gilberto Gil, Luiz Melodia, Tom Zé. O documentário dá voz a artistas e pensadores que pensaram, e expressaram – e ainda expressam, cantam - a diversidade do povo brasileiro. A ideia é debater a formação e o sentido da brasilidade – o que é?

Crianças

ANIMAÇÃO

As Aventuras de Tadeo 2 – O Segredo do Rei Midas

Uma curiosidade – animação espanhola sobre aventureiro que tenta resgatar sua amada, sequestrada por milionário que busca o colar de Midas.

Telecine Premium, 20H25. Colorido, 85 min.