Pantera Negra

Black Panther. (Eua, 2018.) Dir. De Ryan Coogler, Com Chadwick Boseman, Michael. B. Jordan, Lupita Nyong’o.

Em 1992, então no auge, Wesley Snipes anunciou que queria fazer um filme com o Pantera Negra, mas o projeto demorou mais de 20 anos para se concretizar. Lançado no começo do ano, o blockbuster de Ryan Coogler virou um êxito planetário e um marco da inclusão racial no cinemão. A história da luta pelo poder no reino africano de Wakanda opõe os personagens de Chadwick Boseman, T’Challa/Pantera Negra, e Michael B. Jordan, N’Jadaka/Killmonger Stevens num relato cheio de colorido e musicalidade, que termina com a dupla num duelo que vai além da habilidade física para assumir conotações mitológicas. Contratado para compor a trilha, Ludwig Goransson buscou na África, em músicos senegaleses e sul-africanos, a base para o seu trabalho, que resultou em temas tão fortes quanto All The Stars, The King Is Dead e Pray for Me.

Telecine Pipoca, 20h00. Inédito, colorido, 134 min.

Os Dez Mandamentos

The Ten Commandments. (Eua, 1956.) Dir. de Cecil B. De Mille, com Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, Yvonne Decarlo.

De Mille, o mestre da Bíblia + sexo, e sua versão da vida de Moisés. A cena da abertura do Mar Vermelho fez sensação na época e até hoje não perdeu a capacidade de impressionar.

Telecine Cult, 18h05. Reprise, colorido, 220 min.

Tamara

Tamara.(Venezuela, 2018.) Dir. de Elia K. Schneider, com Luís Fernández, Prakriti Maduro, Mimi Lazo.

O candidato da Venezuela a uma vaga no Oscar conta a história de outra mulher fantástica, a transexual Tamara Adrán. O filme acaba de estrear – dia 1.º – no Brasil.

Canal Brasil, 22h05. Inédito, colorido, 110 min.

Streaming

DRAMA

Cavalo de Guerra

Filme menor de Spielberg, mas emocionante. Nele, a amizade entre um jovem e seu cavalo é colocada à prova quando o animal é vendido para a cavalaria e enviado à França.

Netflix, 2011, 147 min.

SUSPENSE

A Marca Negra

Em plena Guerra Fria, míssil soviético é direcionado aos EUA. Com apenas 72 horas para evitar uma crise, engenheiro desafiará a indústria bélica.

Itunes, 2018, 94 min.

COMÉDIA

Jumanji: Bem-Vindo à Selva

Uma das grandes surpresas de 2018, a comédia Jumanji surpreende com uma trama bem amarrada e momentos de comédia genuína.

HBO GO, 2017, 119 min.

DVD

A MORTE E A DONZELA

EUA, 1994. Dir. de Roman Polanski.

A adaptação de Polanski para a peça de Ariel Dorfman não deixa de ser O Porteiro da Noite do diretor. Sigourney Weaver identifica em Ben Kingsley o torturador que a estuprou durante seus anos de militância. E, agora, tomada pelo ódio, ela vai se vingar.

Juvenil

AÇÃO

Hércules

A versão de Renny Harlin transforma o herói mitológico em duro de matar. Vendido como escravo, ele luta para recuperar sua posição social e a mulher que ama.

Cinemax, 11h09. Colorido, 99 min.