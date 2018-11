Filmes

Victoria e Abdul – O Confidente da Rainha

Victoria And Abdul. (Inglaterra, 2016.) Dir. de Stephen Frears, com Judi Dench, Ali Fazal.

Alguns críticos reclamaram que o diretor Frears, depois de A Rainha, estaria propondo mais do mesmo com sua versão da história da Rainha Vitória. Nada menos exato. A Rainha, que deu o Oscar para Helen Mirren, era sobre como o primeiro-ministro trabalhista Tony Blair salvou Elizabeth II, e a monarquia, no quadro de comoção popular que se seguiu à morte da princesa Diana. Victoria e Abdul vai na contramão, mostrando a intriga palaciana, liderada pelo próprio da monarca, para destituir a soberana, tomando como pretexto sua ligação com um obscuro funcionário indiano. Esse Abdul foi apagado da história, e só resgatado muito recentemente. É outro belo trabalho do cineasta inglês que não tem o deslumbramento de Hollywood pela monarquia inglesa. Ele filma o cerimonial, tem olho para a beleza, mas o que interessa é outra coisa, o humano.

Telecine Cult, 22h00. Reprise, colorido, 111 min.

VEJA TAMBÉM

O Último Samurai

The Last Samurai. (Eua, 1986.) Dir. de Edward Zwick, com Tom Cruise, Ken Watanabe, Koyuki, Hiroyuki Sanada.

Militar dos EUA é contratado para comandar o Exército imperial do Japão, mas termina se ligando aos samurais que deveria combater. Um dos grandes filmes do diretor Zwick.

TCM,17h49. Reprise, colorido, 154 min.

Corpo e Alma

Teströl És Lélekröl. (Hungria, 2017.) Dir. de Ildiko Enyedi, com Alexandra Borbély, Géza Morczanyi.

O longa da diretora húngara que venceu o Urso de Ouro. Um homem e uma mulher compartilham o mesmo sonho – literalmente. Sonham a mesma coisa. Por quê?

Telecine Cult, 0h. Inédito, colorido, 116 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

AVENTURA

Star Wars: Os Últimos Jedi

Muitos não gostaram da trama, que desenvolve a relação de Ray, Kylo Ren e Luke. Mas a criatividade do diretor ajuda a dar frescor à franquia.

Telecine Play, 2018, 152 min.

DRAMA

Meu Nome é Rádio

Técnico de um time de futebol inspira uma cidade ao ficar amigo de um deficiente mental, que apresenta melhora notável no comportamento. Grande atuação de Cuba Gooding Jr.

Netflix, 2003, 109 min.

DOCUMENTÁRIO

Construindo Pontes

Mostra pai e filha discutindo política e tentando chegar num acordo, já que cada um pensa de uma forma. Bom filme para tempos políticos polarizados.

Google Play, 2018, 73 min.

Matheus Mans

DVD

CINEMA SAMURAI 7

Três discos, 6 filmes.

O sétimo volume da Coleção Cinema Samurai tem um clássico de Kenji Mizoguchi – A Nova Saga do Clã Taira, de 1955 – e também filmes de Kenji Misuma e Tai Sato. Esse último assina Conto Cruel do Xogunato, de 1964, , que muitos comparam a Harakiri, com Tatsuya Nakadai.

Crianças

ANIMAÇÃO

Tá Dando Onda

Pinguim abandona a família e, seguido por equipe de filmagem que documenta sua vida, participa de campeonato de surfe. A mensagem – não importa o que faça, você não foge ao que é.

FOX, 10h00. Reprise, colorido, 86 min.