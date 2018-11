Saneamento Básico – O Filme

(Brasil, 1981.) Dir. de Jorge Furtado, com Wagner Moura, Fernanda Torres, Paulo José, Camila Pitanga, Bruno Garcia.

Na entrevista que deu ao Estado, antes do segundo turno da eleição, Fernanda Montenegro disse que o grande problema do Brasil era a falta de saneamento básico. Os excrementos estavam tomando conta de tudo. O diretor gaúcho Jorge Furtado encara o problema com o maior (bom) humor. Numa cidade interiorana, não existe o tal saneamento, para desespero da população. Mas existe uma verba para que grupos de amadores, a título de incentivo cultural, realizem filmes. O que faz um grupo de amigos? Um filme! Com um cajado só, Furtado dá uma porretada na falta de infraestrutura e nas políticas culturais. Seu filme é um joia, uma comédia engraçada que satiriza códigos de gêneros. O filme, para fazer jus aos excrementos, é de terror, com direito a monstros e tudo. A diversão é garantida, o elenco é ótimo e a defesa da criatividade contra a crise é tudo que o Brasil precisa.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 112 min.

VEJA TAMBÉM

A Senhora e Seus Maridos

What A Way To Go! (Eua, 1964.) Dir. de J. Lee Thompson, com Shirley Maclaine, Gene Kelly, Paul Newman, Robert Mitchum.

Shirley doa sua fortuna e, para provar que não está louca, faz a crônica de seus vários casamentos para um psiquiatra – e casa com ele. O elenco 10 garante o interesse.

Telecine Cult, 10H10. Reprise, Colorido, 111 min.

A Família Addams 2

The Addams Family 2. (Eua, 1986.) Dir. de Barry Sonnenfeld, com Raul Julia,Anjelica Huston, Christopher Lloyd, Christina Ricci.

No 2.º filme da série, Mortícia engravida e a chegada do bebê tumultua a vida da família. Funéreo apaixona-se por babá ‘do mal’. Ótima diversão.

PARAMOUNT, 22H30. Colorido, 94 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Meu Amigo, o Dragão

Uma das últimas combinações musicais de live action e animação tradicional da Disney conta a história do órfão Pete e seu dragão de estimação Elliot.

NETFLIX, 1977, 105 min.

DRAMA

A Livraria

Na Inglaterra do pós-guerra, uma jovem viúva arrisca tudo para abrir a primeira livraria de uma pacata cidade. Ela, então, precisará enfrentar a resistência dos moradores locais.

ITUNES, 2018, 113 min.

AÇÃO

Homem-Formiga e a Vespa

Ainda que menos enérgico e divertido do que o primeiro filme do herói, a sequência traz boas sacadas e um bom entretenimento.

LOOKE, 2018, 115 min.

Matheus Mans

DVD

VIAGEM AO TAHITI

França, 2017. Dir. de Edouard Deluc.

São muitos os filmes que tentam decifrar a loucura de Van Gogh e sua amizade com Paul Gauguin. Esse centra-se na edxperiência de Gauguin nos Mares do Sul, mas existem ecos da amizade na intransigência artística. É um dos melhores papeis de Vincent Cassel.

Juvenil

FANTASIA

De Volta para o Futuro

O primeiro filme da série virou uma obra emblemática dos anos 1980. Marty McFly embarca no DeLorean de Doc e vai parar no passado, ‘quase’ consumando o incesto com a mãe.

FX, 14H10. Reprise, Colorido, 116 min.