Love Story – História de Amor

Love Story. (Eua, 1970.) Dir. de Arthur Hiller, com Ali Macgraw, Ryan O’neal, Ray Milland. Tom (Tommy) Lee Jones.

É interessante lembrar como a indústria do cinema começou a mudar por volta de 1970, e na Paramnount, que primeiro planejou O Poderoso Chefão para ser um grande evento, e o filme estourou, e logo em seguido surgiu Love Story, feito para repetir a operação, e que a confirmou. Mas não adianta dizer que o sucesso desses filmnes foi resultado do planejamento de markerting. Contemporâneo deles, O Grande Gatsby, a versão de Jack Clayton, teve o mesmo cuidado e foi um fracasso. Algo havia nos outros para interessar o público. O ‘príncipe’ Ryan O’Neal apaixona-se pelas pobretona Ali MacGraw, o pai dele é contra, comem o pão que o Diabo amassou e quando tudo parece bem... Lalalarará. O tema de Francis Lai embala a tragédia. Não, não chega a tanto. O melodrama. Entre lágrimas, ninguém esquece a frase famosa – “Amar é não ter que pedir perdão.”

Telecine Cult, 23H50. Reprise, Colorido, 99 min.

Zama

Zama. (Argentina/Brasil, 2017.) Dir. de Lucrecia Martel, com Daniel G. Cacho.

A produtora El Deseo, de Pedro Almodóvar, asociou-se à realização desse filme que aborda o tema do colonialismo. Funcionário da Coroa espera promoção – o retorno à Corte – que nunca vem.

Telecine Cult, 19H50. Reprise. Colorido, 115 min.

Conflitos em Família

Landline. (Eua, 2017.) Dir. de Gillian Robespierre, com Jenny Slate, Edie Falco, John Turturro.

Em 1995, adolescente que mora com a família em Manhattan, descobre que o pai tem uma amante. E agora, ela conta à mãe? E se isso destruir a família?

Telecine Premium, 20h15. Reprise, Colorido, 97 min.

