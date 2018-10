Paris Pode Esperar

Paris Can Wait. (Eua, 2017.) Dir. de Eleanor Coppola, com Diane Lane, Arnaud Viard, Alec Baldwin, Elodie Navarre.

Ainda bem jovem, Diane Lane participou de três filmes de Francis Ford Coppola – Vidas sem Rumo, O Selvagem da Motocicleta e Cotton Club. Passou-se o tempo e ela ainda fez um quarto filme com o diretor – Jack. Agregou-se à família Coppola e foi chamada pela mulher de Francis Ford, Eleanor, para sua estreia na direção de ficção. Como documentaristas, Eleanor já filmara o enlouquecimento do marido em O Apocalipse de um Cineasta, sobre a produção de Apocalypse Now. Como ficcionista imaginou essa fotógrafa, mulher de um famoso produtor, que acompanhou o marido em Cannes. Terminado o festival, ela quer ir a Paris, ele não pode. O sócio do marido lhe oferece carona e, durante a viagem de carro, ele a assedia. A crítica dividiu-se, mas, mesmo que você não goste muito, as paisagens francesas e Diane prendem o olho. E o risco é você amar.

Telecine Premium, 14H20. INÉDITO, Colorido, 92 min.

VEJA TAMBÉM

Que Horas Ela Volta?

(Brasil, 2015.) Dir. De Ana Muylaert, com Regina Casé, Karine Teles, Michel

Joelsas, Camila Márdila, Lourenço Mutarelli.

A filha da doméstica não quer dividir o quartinho com a mãe e quase implode a família burguesa. Um grande filme rico em observações humanas e sociais.

Canal Brasil, 19H30. Reprise, Colorido, 114 min.

Em Busca do Ouro

The Gold Rush. (Eua, 1925.) Dir. e Interpretação de Charles Chaplin, com Georgia Hale, Mack Swain.

Carlitos busca ouro no Alasca e, enlouquecido de fome, comer os cadarços do sapato como se fossem, espaguete. Um clássico que resiste ao tempo.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, P&B, 82 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

INFANTIL

James e o Pêssego Gigante

Quando um garoto órfão derruba um saco de línguas de crocodilo, ele se vê em posse de um pêssego gigante que o leva a terras distantes. Divertido para toda família.

NETFLIX, 1996, 79 min.

AÇÃO

Arranha-Céu

Típico filme de Dwayne Johnson, Arranha-Céu mostra um homem tentando salvar a família de um prédio em chamas. Espécie de Duro de Matar, mas com as firulas de Johson.

NOW, 2018, 102 min.

DRAMA

Sombras da Vida

Longa mostra a jornada de um fantasma que precisa lidar com a morte da mulher. Emocionante, frio e cruel.

Telecine Play, 2017, 92 min.

Matheus Mans

DVD

EUROCRIME – O POLICIAL ITALIANO

2 discos, 4 filmes.

A Versátil revisita o gênero ‘giallo’, o policial italiano regado a sexo, violência e pitadas de terror. Dois filmes de Umberto Lenzi e dois de Fernando di Leo, cineastas pouco valorizados nos anos 1970, mas hoje considerados cults. Destaque para Quase Humano.

Juvenil

TERROR

Maratona Halloween

Em pleno 31, Dia das Bruxas, a emissora promove uma maratona dos filmes com Michael Myers. E ele mata em A Noite do Terror, Halloween 2, Halloween IV e V.

SPACE, A PARTIR DAS 22H30.