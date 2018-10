Tungstênio

(Brasil,2018.) Dir. de Heitor Dalia, com Fabricio Boliveira, Jamille Alves, Samira Carvalho, José Dumont, Sérgio Lauren Tino, Wesley Guimarães.

Heitor Dhalia pode não ser o mais pop dos diretores brasileiros, mas possui um talento todo especial para relatos de forte visualidade, adaptados de quadrinhos ou romances gráficos. Tungstênio baseia-se em Sérgio Quintanilha – mostra um mundo incandescente, à beira da explosão. Zé Dumont descobre que dois homens estão usando dinamite para pescar em Salvador. Pede ao garoto que está com ele que chame a polícia e começa uma narrativa encadeada, segundo diversos pontos de vida. Dumont chama o policial Fabrício Boliveira, cuja mulher, Samira Carvalho, está querendo deixá-lo por não aguentar mais a violência doméstica (e as traições do marido). E tem o garoto, cuja mãe evangélica vai ao salão de dança frequentado por Dumont. Tudo termina em pancadaria. Como em O Cheiro do Ralo e Serra Pelada, Dhalia acerta a mão.

Canal Brasil, 22 H. Inédito, Colorido, 80 min.

Streaming

COMÉDIA

Ilha dos Cachorros

Mais um bom filme de Wes Anderson, Ilha dos Cachorros mostra a jornada de um garoto que tenta recuperar seu cão, exilado pelo corrupto prefeito de uma cidade japonesa. Direção de Wes Anderson.

ITUNES, 2018, 101 min.

ANIMAÇÃO

Batman Ninja

Daquelas histórias estranhas do Homem Morcego, Batman Ninja mostra a empreitada do herói no Japão medieval.

NETFLIX, 2018, 85 min.

DRAMA

A Exceção

Mostra um romance perigoso entre um oficial nazista e uma jovem holandesa judaica na casa do ex-Czar alemão. Bom registro histórico. Com Lily James, Christopher Plummer.

Telecine Play, 2017, 107 min.

Matheus Mans

DVD

DESIREE O AMOR DE NAPOLEÃO

EUA, 1954.

No mesmo em que recebeu o Oscar por Sindicato de Ladrões, Marlon Brando teve de fazer essa história sobre romance de Napoleão. Brando e Jean Simmons – a amada Desirée – odiavam os papéis, mas estavam presos a contratos. Atuam no registro da paródia.

Crianças

FANTASIA

A Múmia/O Retorno da Múmia/A Tumba do Imperador Dragão

A trilogia completa da Múmia. Stephen Sommers dirige o 1 e o 2, Rob Cohen o 3. E Brendan Fraser está em todos.

FX, A PARTIR DAS 20H25. Colorido.