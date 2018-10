Trem do Inferno

Breakheart Pass. (Eua, 1976.) Dir. de Tom Gries, com Charles Bronson, Ben Johnson, Richard Crenna, Jill Ireland.

Hoje em dia ninguém fala mais em Tom Gries, nem em Alistair McLean. Gries teve seu momento de brilho realizando grandes filmes – o western ...E o Bravo Ficou Só, a denúncia do sistema carcerário O Sistema. McLean foi autor do livro que deu origem ao clássico Os Canhões de Navarone. Ambos produzem aqui um relato de ação sob medida para o astro Bronson. Ele faz um agente encoberto que investiga quem contrabandeia armas num trem, no Oeste em vias de mudança. O filme tem pelo menos uma cena memorável – uma briga a socos entre Bronson e o ex-campeão de boxe Archie Moore, certamente influenciada pelo confronto entre Lee Marvin e Ernest Borgnine no clássico O Imperador do Norte, mas sem os machados da obra-prima dirigida por Robert Aldrich. Jill Ireland era casada com David McCallum. Bronson e ela viveram uma linda história de amor, até a morte de Jill, em 1990.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 95 min.

O Último Grande Herói

Last Action Hero. (Eua, 1993.) Dir. de John Mctiernan, com Arnold Chwarzenegger, F. Murray Abraham, Art Carney.

Garoto adquire ticket premiado e embarcas numa vida de aventura com seu astro de ficção preferido. Schwarzenegger no auge, cenas de ação eletrizantes.

TCM, 14H50. Reprise, Colorido, 130 Min.

Rio Zona Norte

(Brasil, 1957.) Dir. de Nelson Pereira dos Santos, com Grande Otelo, Malu Maia, Jece Valadão, Paulo Goulart.

Compositor cai do trem e revê sua vida em flash-back. Todos os sambas roubados por radialista, que os assinou. Na cena com Ângela Maria, o jovem Glauber Rocha está com ela.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, P&B, 86 min.

Streaming

FAROESTE

Oeste sem Lei

Determinado a encontrar a mulher que ama, um adolescente avança pela fronteira Oeste nos EUA do século 19, sendo perseguido por caçadores de recompensas. A direção é de John Maclean, no elenco, Michael Fassbender.

NETFLIX, 2015, 83 min.

DOCUMENTÁRIO

O Leilão da Brillo Box

Mostra a trajetória da Brillo Box, uma das mais polêmicas obras de Andy Warhol. Vale pela curiosidade e pela história da Pop Art.

HBO GO, 2018, 40 min.

ANIMAÇÃO

O Espanta Tubarões

Esquecida animação sobre o peixe Oscar, que se torna famoso em todo oceano após contar uma mentira. Divertida.

LOOKE, 2004, 90 min.

Matheus Mans

DVD

CASANOVA E A REVOLUÇÃO

Itália/França, 1982

Se você ainda não possui em sua coleção, aproveite a oportunidade. O clássico de Ettore Scola com Marcello Mastroianni como o decadente Casanova é uma obra-prima. Ele pega carona na carruagem em que a nobreza tenta fugir de Versalhes, na Revolução Francesa.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Touro Ferdinando

Mesmo tendo perdido o Oscar, a história do touro que prefere as flores à lutas possui um encanto especial. Outro belo trabalho do brasileiro Carlos Saldanha em Hollywood.

Telecine Premium, 20H05. Colorido, 108 min.