Filmes

Perigo Real e Imediato

Clear And Present Danger. (EUA, 1994.) Dir. de Philip Noyce, com Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, Joaquim De Almeida.

Em 2002, o australiano Philip Noyce veio a São Paulo para ser homenageado na Mostra. Apresentou dois filmes – Geração Roubada e O Americano Tranquilo. O primeiro é uma obra de denúncia, rara em sua carreira. E Noyce desculpou-se no Estado. Disse que sempre havia sido um soldado obediente de Hollywood, mas chegou um momento em que o cinema não podia ser só diversão. Por diversão, ele se referia a aventuras como essa, adaptada do livro de John Clancy e na qual o conselheiro da CIA, Jack Ryan, fica na mira de um grande traficante colombiano. Além de conferir as eletrizantes cenas de ação, nas quais Noyce é muito competente, o público poderá comparar o Jack Ryan de Harrison Ford com o de John Krasinski na série com oito episódios que integra o serviço de streaming da Amazon.

Paramount, 22h. Reprise, colorido, 138 min.

VEJA TAMBÉM

Fanny e Alexander

Fanny Och Alexander. (Suécia, 1983.) Dir. de Ingmar Bergman, com Pernilla August, Bertil Guve,

A crônica de uma família – e a repressão religiosa – pelos olhos de duas crianças. Um grande Bergman, vencedor de quatro Oscars, incluindo melhor filme estrangeiro.

Telecine Cult, 18h35. Reprise, colorido, 179 min.

O Poderoso Chefão

The Godfather. (EUA, 1972.) Dir. de Francis Ford Coppola, com Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Diane Keaton.

O início da saga, a morte de Don Corleone e a luta pelo poder na organização criminosa. Grande lição de cinema narrativo. Oscars de filme, ator (Brando) e roteiro.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 175 min.

Streaming

AÇÃO

R.I.P.D.: Agentes do Além

Injustiçado filme com Jeff Bridges e Ryan Reynolds que mostra a vida de dois policiais que ajudam almas que acabaram de morrer. Não é uma obra de arte, mas diverte muito.

Netflix, 2013, 95 min.

DRAMA

Zoo: Uma Amizade Maior que a Vida

Apesar do título brega, Zoo é um delicado drama sobre um grupo de crianças que luta para manter um bebê elefante a salvo da 2ª Guerra. Pra chorar.

NOW, 2018, 97 min.

SÉRIE

Magnífica 70

Uma das séries nacionais mais interessantes dos últimos tempos começou a ter a terceira temporada lançada no HBO GO. Grande produção de época.

HBO GO, 2018, 55 min.

DVD

NOITE DE INVERNO EM GAGRA

Dir. de Karen Shakhnarazov.

Uma raridade russa – astro do sapateado, nos anos 1950, tem a chance de voltar quando treina jovem que quebrou a perna e é chamado para programas de TV. Os críticos garantem que a produção tem belas cenas de dança com Aleksander Pashkov e Evgeni Evstigneev.

Crianças

COMÉDIA

Zoom – Academia de Super-heróis

Zoom é um super-herói que perdeu seus poderes e agora precisa treinar quatro garotos para substituí-lo. Peter Hewitt dirige Tim Allen e Rip Torn.

FOX, 16h10. Reprise, colorido, 88 min.