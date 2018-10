Todo Mundo Tem Problemas Sexuais

(Brasil, 2011.) Dir. de Domingos de Oliveira, com Cláudia Abreu, Pedro Cardoso, Priscilla Rozembaum.

Na internet, você encontra uma crítica interessante de espectador ao filme de Domingos de Oliveira. É de uma mulher, que diz que, desde Costinha, não havia ninguém tão obsceno quanto Pedro Cardoso no cinema brasileiro. A cara dele já é a expressão da pornografia. Pode ser que o próprio Pedro conteste a afirmação, mas Cláudia Abreu, o diretor Domingos de Oliveira e ele são ótimos e garantem o humor dessa comédia cujo tema, o título não deixa margem a dúvida, é o sexo. São várias histórias. Uma mulher descobre comprimido de viagra no bolso da marido e desconfia que está sendo traída; um casal reprimido parte para o suíngue; amantes da internet só fazem sexo no escuro, mas um dia surge uma luz para ilumina o ato e... surpresa!; farmacêutico resolve seduzir colega; e homem bem casado resolve ter experiência com outros homens. Bem divertido, e inteligente.

Canal Brasil, 15H35. Reprise, Colorido, 80 min.

Air América – Loucos pelo Perigo

Air America. (Eua, 1990.) Dir. de Roger Spottiswoode, com Mel Gibson, Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. ainda não era astro, mas é o parceiroi perfeito de Mel Gibson. Ambos fazem pilotos que aprontam loucuras na Guerra do Vietnã.

TCM, 16H30. Reprise, Colorido, 112 min.

O Jovem Karl Marx

Le Jeune Karl Marx. (Bélgica, 2017.) Dir. de Raoul Marx,Comaugust Diehl, Stefan Konarske.

No momento em que Mostra homenageias os 200 anos de Marx vale (re)ver esse filme sobre o início de sua amizade com Engels e como escreveram o Manifesto Comunista.

Telecine Cult. 23H50. Reprise, Colorido, 118 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Hotel Transilvânia 3

Divertida franquia com monstros clássicos do imaginário popular, Hotel Transilvânia 3 põe Drácula e seu amigos em alto-mar. Bom para crianças e adultos.

Google Play, 2018, 97 min.

DRAMA

Candelaria

Enquanto trabalhava num hotel em Cuba, uma mulher encontra uma câmera esquecida que muda a forma como ela e o marido se veem. Filmaço.

NETFLIX, 2017, 88 min.

SÉRIE

The Romanoffs

Série antológica da Amazon, apresenta oito histórias separadas sobre pessoas que acreditam ser descendentes da família real russa. Os primeiros episódios surpreendem.

Prime Video, 2018, 25 min.

Matheus Mans

DVD

A VINGANÇA DE LEFT BROWN

EUA, 2017. Dir. de Jared Moshe.

Fãs de westerns vão gostar desse relato seco e violento sobre sujeito, Bill Pullman, que sempre viveu à sombra de uma lenda do Velho Oeste, Peter Fonda. Quando ele é assassinado, Pullman tem de encarar a própria vida e ainda realizar o que se espera dele, vingança.

Juvenil

AVENTURA

O Retorno da Múmia

O aventureiro Brendan Fraser e a mulher, Rachel Weisz, enfrentam a múmia de Inhotep, que voltou à vida. Na sequência, tem mais Múmia – A Tumba do Imperador Dragão.

FX, A Partir das 18 horas. Colorido.