O Xangô de Baker Street

(Brasil, 2001.) Dir. De Miguel Faria Jr., com Joaquim de Almeida, Anthony O’donnell, Maria De Medeiros, Marco Nanini, Cláudio Marzo, Cláudia Abreu.

A pedido da lendária Sarah Bernhardt, que faz temporada no Rio, o mestre da dedução, Sherlock Holmes, e seu amigo Dr. Watson vêm ao Brasil para investigar roubo de violino raro. O caso complica-se por meio de uma série de assassinatos brutais cometidos por... Um serial killer? O próprio Jô Soares, que tem uma participação como ator, considerou ‘classuda’ a adaptação que o diretor Faria Jr. fez de seu best seller. Na ficção de Jô, Sherlock vai a um terreiro de umbanda e é investido como ‘xangô’, numa prova de sincretismo cultural. O cineasta iniciou-se com filmes fortemente experimentais (Pedro Bala Ama Rosa Meia-Noite, Pecado Mortal) e depois teve uma evolução mais narrativa – e irregular –, mas com momentos importantes. Um Homem Célebre, República dois Assassinos, Stelinha, que venceu Gramado. Bem bom.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 118 Min.

Daví e Betsabá

David And Batshaba. (Eua, 1951.) Dir. de Henry King, com Gregory Peck

O rei Daví sacrifica um de seus generais para satisfazer seu desejo pela mulher dele. Embutida na fantasia bíblica, os críticos identificam hoje a crítica do diretor ao macarthismo.

Telecine Cult, 12H10. Reprise, Colorido, 116 min.

Era o Hotel Cambridge

(Brasil, 2016.) Dir. De Eliane Caffé, Com José Dumont, Suely Franco, Thaíssa Carvalho.

Uma ocupação no Centro de São Paulo serve de veículo para uma discussão sobre o tema da moradia no País e também sobre o papel da arte (e do cinema).

Canal Brasil, 19H55. Reprise, Colorido, 99 min

Streaming

SÉRIE

A Maldição da Residência Hill

Entre passado e presente, uma família dividida confronta memórias assustadoras do antigo lar e dos eventos aterrorizantes que os expulsaram de lá. Série elogiadíssima.

NETFLIX, COL., 50 min.

COMÉDIA

Doentes de Amor

O comediante paquistanês

Kumail e a estudante de graduação Emily se apaixonam, mas encontram dificuldades quando suas culturas entram em conflito. Ótima história.

Telecine Play, 2017, Colorido, 89 min.

TERROR

Hereditário

Um dos melhores filmes de 2018, Hereditário mostra acontecimentos sombrios que se abatem sobre uma família.

Prime Video, 2018, 127 min.

DVD

O VENTO E O LEÃO

EUA, 1975. Dir. de John Milius.

A 2001 online fez um ranking de seus dez DVDs mais vendidos e entre eles está essa bela aventura de John Milius sobre o embate entre o presidente Teddy Roosevelt e xeque do deserto (Sean Connery), que sequestra viúva norte-americana e seus dois filhos.

Criança

ANIMAÇÃO

Scooby-Doo e o Combate do Salsicha

A turma da Mistério S.A.

investiga mistério do fantasma que assombra fazenda da

prima do Salsicha e descobre que é igualzinho a ele.

Hbo Family, 16H50. Colorido, 80 min.