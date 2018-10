A Mulher do Açougueiro

The Butcher’s Wife. (Eua, 1991.) Dir. de Terry Hughes, Com Demi Moore, Jeff Daniels, George Dzundza, Mary Steenburgen.

Existem filmes que você reconhece que não são bons, mas possuem alguma coisa que os torna especiais. Demi Moore faz uma mulher com poderes de clarividência – uma vidente. Mora na Carolina do Norte, numa pequena comunidade e acompanha o marido que abre um açougue em Nova York. A mulher do açougueiro torna-se a celebridade da vizinhança. Todo mundo se consulta com ela – a dona (lésbica) de uma butique, o diretor de um coro, uma estrela de soap operas da TV, etc. O filme é tão estranho que você não vai desgrudar o olho. Há 27 anos, Demi, ainda casada com Bruce Willis, era uma estrela. Mas o mais curioso é que o filme, formatado para ela, vale principalmente pela cena com Mary Steenburger. É uma atriz extraordinária. Ganhou o Oscar de coadjuvante por Melvin e Howard, de 1981. É pena que não tenha tido mais oportunidades em Hollywood.

PARAMOUNT, 22H50. Reprise, Colorido, 103 min.

Ferrugem

(Brasil, 2015.) Dir. de Igor Angelkorte, Com Samuel Toledo, Paula Vilela, Daniel De Oliveira.

Nada a ver com o Ferrugem deste ano, que venceu Gramado. Casal de irmãos viaja para tentar terminar com ligação incestuosa. Daniel de Oliveira participa como coadjuvante.

Canal Brasil, 18 H. Reprise, Colorido, 100 min.

Um Ato de Coragem

John Q. (Eua,2002.) Dir. de Nick Cassavetes, com Denzel Washington, James Woods, Robert Duvall, Anne Heche.

Nick se esforça, mas não tem o talento do pai, John Cassavetes. O que ajuda é Denzel, poderoso como pai que invade hospital para forçar seguradora a cobrir tratamento do filho.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 116 min.

Streaming

DRAMA

Norman

Richard Gere sai da zona de conforto para interpretar Norman, um judeu que pensa conhecer todo mundo e cria conexões entre as pessoas que não faz sentido. Muito bom.

Telecine Play, COL., 118 min.

BIOGRAFIA

A Travessia

Relata os feitos de Philippe Petit, um homem que desafiou a gravidade ao atravessar dois prédios numa corda. Bom filme de Robert Zemeckis.

NETFLIX, Colorido, 123 min.

ROMANCE

Prometo Não me Apaixonar

Um encontro casual transformará a vida de uma jovem desiludida com seu relacionamento, e a de um rapaz introvertido e solitário.

ITUNES, Colorido, 96 min

Matheus Mans

DVD

CONFIDÊNCIAS À MEIA-NOITE

EUA, 1959. Dir. de Michael Gordon.

Comédia vencedora do Oscar de história e roteiro. Estabeleceu a parceria entre Doris Day e Rock Hudson. É ótima, e hoje fica ainda mais divertida porque Rock, que era gay, forçado a viver no armário, fica o tempo todo fazendo sugestões veladas que, na época, ninguém notava.

Juvenil

FANTASIA

Aprendiz de Feiticeiro

Para proteger Manhattan, Nicolas Cage ganha ajuda de garoto a quem ensina seus segredos de magia. Muita ação, efeitos. Dá para encher os olhos da garotada.

WARNER, 15H57. Colorido, 106.