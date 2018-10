Cinderela em Paris

Funny Face. (Eua, 1957.) Dir. de Stanley Donen, com Audrey Hepburn, Fred Astaire, Kay Thompson.

Stanley Donen entrou para a história como um dos grandes do musical graças, principalmente, a Cantando na Chuva, que codirigiu com Gene Kelly. Mas ele é igualmente brilhante, e sofisticado, nesse outro musical sobre fotógrafo de moda que transforma vendedora de uma livraria num top internacional. Ela aceita com a promessa de poder ir a Paris – seu sonho é conheder as caves dos existencialistas. O papel de Fred Astaire foi inspirado no célebre fotógrafo de moda Richard Avedon, que foi consultor visual da produção. Audrey é magnífica, e elegantérrima. E Meryl Streep, com certeza, observou bem Kay Thompson antes de modelar a editora de moda de O Diabo Veste Prada. Algo mais?O tema do casamento, essencial em Donen, e a trilha de Gershwin, que inclui preciosidades – Howe Long Has This Been Going on, He Loves and She Loves e ‘S’ Wonderful.

CANAL BRASIL, 2H35. Reprise, Colorido, 86 min.

VEJA TAMBÉM

A Arma de Lizzie Borden

Lizzie Borden Took An Ax. (Eua,2014.) Dir. de Nick Gomez, Com Christina Ricci, Clea Duvall.

Um crime célebre dos EUA. Garota é acusada de matar seu pai e a madrasta a machadadas, em Massachussetts, 1892. . O evento permanece firme na cultura pop. Lizzie matou, ou não?

PARAMOUNT, 17H20. Reprise, Colorido, 87 min.

Cidade de Deus

(Brasil, 2002.) Dir. de Fernando Meirelles, com Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Matheus Nachtergaele, Alice Braga.

Só para rever a cena da galinha o programa é imperdível. A violência da favela. Meirelles concorreu ao Oscar de direção.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 95 min.

Veja a Programação da TV Fechada

Veja a Programação da TV Aberta

Streaming

AÇÃO

Con Air

Clássico brega dos anos 1990, mostra um condenado que é colocado num avião de carga sequestrado por perigosos criminosos. Com Nicolas Cage e John Cusack.

NETFLIX, 1997, 116 min.

DRAMA

Lola Pater

Narra a trama do jovem Zino, de 27 anos, que, após enterrar a mãe, descobre um grande mistério sobre o seu passado e sobre seu misterioso pai.

Telecine Play, 2017, 95 min.

SÉRIE

The Walking Dead

A nona temporada não está agradando, mas talvez melhore: afinal, os roteiristas precisam encontrar um meio de arrumar a bagunça da produção. Vale acompanhar.

Fox Play, 2018, 50 min.

Matheus Mans

DVD

A HARPA DA BIRMÂNIA

Japão, 1956. Dir. de Kon Ichikawa.

Harpista de um regimento japonês tem a missão de convencer os companheiros de armas a se entregarem, no final da 2.ª Guerra. O clássico antimilitarista de Ichikawa propõe uma reflexão budista sobre a paz. Anos depois, o diretor fez Fogo na Planície, retratando o horror do conflito.

TERROR + RISO

Todo Mundo em Pânico 1 e 2

A versão humorada de Pânico tem o assassino mascarado e cenas que satirizam os maiores êxitos de terror de Hollywood.

Impossível não rir (um pouco).

FX, 20H30/22 H. Reprise, Colorido, 170 min.