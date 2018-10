Baronesa

(Brasil, 2017.) Dir. de Juliana Antunes.

Em fase de empoderamento feminino, um filme como o de Juliana Antunes agrega um elemento novo à discussão sobre mulheres na sociedade. O cinema tem mostrado as favela e a violência pelo ângulo dos homens. Baronesa, mesmo quando fala de violência, busca um outro olhar, um outro viés, o das mulheres. Amigas conversam na porta do barroco. Fumam, bebem cerveja, falam sobre homens. Juliana Antunes tem essas duas protagonistas. Moram na Vila Mariquinhas, em Belo Horizonte. Uma delas faz contas para construir sua casa em outra comunidade – Baronesa. Juntas, recebem a visita de um amigo, que usa tornozeleira. Jogam com um revólver. Quando Juliana fez seu filme, apontar a arma podia, eventualmente, ser uma brincadeira. Hoje virou o avatar para resolver todos os problemas do Brasil. Calar o outro, eliminar o outro. Juliana Antunes trabalha nos limites da ficção e do documentário. Encena um tiroteio, uma morte. Seu filme é forte, belíssimo.

Canal Brasil, 22 H. Inédito, Colorido, 73 min.

Três Reis

Three Kings. (Eua, 1999.) Dir. De David O. Russell, Com George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, Spike Jonze.

Durante a Guerra do Golfo (de Bush pai), quatro soldados planejam roubar ouro no Kuwait, mas se envolvem na defesa de civis ameaçados por Saddam Hussein. Grande aventura.

TCM, 16H48. Reprise, Colorido,115 min.

Sonata de Outono

Autumn Sonata. (Suécia,1978.) Dir. de Ingmar Bergman, com Ingrid Bergman, Liv Ullman.

A mãe que odeia a filha. Liv toca piano para Ingrid e a grande pianista a humilha, mostrando como Chopin deve ser tocado. Duas grandes atrizes, um grande diretor. Forte.

Telecine Cult, 1 H. Reprise, Colorido, 97 min.

ANIMAÇÃO

Viva: a vida é uma festa

Delicada animação da Disney que acompanha Miguel, um garoto que quer ser músico, mas que precisa lutar para conquistar a aprovação da família.

Telecine Play, 2017, 109 min.

AVENTURA

Goosebumps: Monstros e Arrepios

Um rapaz se muda para uma cidade pequena e se apaixona pela vizinha. Só que o pai dela escreve contos de terror que se transformam em realidade. Divertido filme com Jack Black.

NETFLIX, 2015, 103 min.

COMÉDIA

Oh, Lucy

Uma peruca loira, um alter ego chamado Lucy e um professor de inglês despertarão algo adormecido na solitária Setsuko. Divertido.

NOW, 2018, 95 min.

Matheus Mans

DVD

A MORTE ANDA A CAVALO

Itália, 1967. Dir. de Giulio Petroni.

John Philip Law, o anjo de Barbarella, quer vingar a família. E se une ao pistoleiro Lee Van Cleef, o ‘feio’ de Três Homens em Conflito, para atingir seu objetivo. Para quem acredita que o spaghetti western é só o diretor Sergio Leone, uma surpresa. E das boas.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Princesa e o Sapo

Em New Orleans, a história do príncipe que virou sapo permitiu à dupla Ron Clemens/John Musker criar a primeira princesa negra da Disney. Jazz, cultura cajun. Bem interessante.

WARNER, 18H21. Colorido, 97 min.