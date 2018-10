Filmes

Os Últimos Passos de Um Homem

Nome Original. Dead Man Walking. (Eua, 1995.) Dir. de Tim Robbins, com Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky, Raymond J.

Ator, aqui diretor, Robbins era casado com Susan Sarandon quando fez esse filme, pelo qual ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Sean Penn também foi indicado para melhor ator, mas perdeu o Oscar, vencendo o Spirit. Na sequência, ele receberia duas vezes o prêmio da Academia – por Sobre Meninos e Lobos e Milk – A Voz da Igualdade, mas tem gente que não se conforma, porque acha que ele nunca foi melhor que aqui. Susan faz freira da Louisiana que se interessa pelo caso de condenado à morte que espera o cumprimento da sentença. As provas são precárias. Susan vira seu apoio físico e espiritual, e o filme não força nenhum romance entre os dois. Os últimos passos – não há spoiler com um título desses – são de amargar, criando um clima de tensão muito forte. Culpado, inocente? O debate tem tudo a ver com a questão da violência no Brasil atual.

Paramount, 20h30. Repris, col., 122 min.

Sobrenatural - A Última Chave

Insidious: The Last Key. (Canadá, 2018.) Dir. de Adam Robitel, com Lin Shaye, Leigh Whannel

A parapsicóloga Elise recebe pedido de ajuda e o paciente mora em sua antiga casa, o que a força a enfrentar os próprios fantasmas. A empresa Blumhouse virou um ‘case’ de terror.

HBO, 11h15. Inédito, colorido

Lion - Uma Jornada para Casa

Lion. (Eua, 2016.) Dir. De Garth Davis, Com Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman

A jornada de um garoto indiano que se perdeu do irmão, foi adotado por uma família australiana e agora usa as ferramentas da internet para encontrar a mãe natural.

HBO, 13h05. Reprise, colorido, 120 min.

Streaming

COMÉDIA

Trocando os Pés

Um sapateiro desiludido se torna herói e aprende lições importantes ao descobrir que colocar os sapatos de seus clientes faz com que entre em suas vidas. Com Adam Sandler.

Netflix, 2014, 97 min.

DRAMA

O Herói

Acompanha um antigo ícone do cinema de faroeste passa a maioria do seu tempo fumando ou cedendo sua voz para dublar comerciais de cigarro. Com Sam Elliott.

Telecine Play, 2017, 96 min.

ROMANCE

O Espaço Entre Nós

Aos 16 anos de idade, o primeiro humano nascido em Marte vem à Terra. No entanto, algo sai do imprevisto: ele se apaixona e quer continuar no planeta.

HBO GO, 2016, 120 min.

DVD

BODAS DE SATÃ

Inglaterra, 1968. Dir. de Terence Ficher.

Neste mês de Halloween, a 2001 e a Cult liquidam seu estoque de medo e sustos. Esse é exemplar um tanto tardio do terror da empresa Hammer. O grande Terence Fisher dirige Christopher Lee na história de duque que teme pelo amigo. Ele está prestes a consumar as bodas diabólicas do título.

Crianças

COMÉDIA

Cão que Ladra não Morde 2

Garoto e seu cachorro vivem leves e soltos, mas sua felicidade está ameaçada. O pai dele é escritor e está com bloqueio criativo.

Telecine Pipoca 12h10. Reprise, colorido, 89 min.