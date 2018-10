Quase Memória

(Brasil, 2015.) Dir. de Ruy Guerra, com Tony Ramos, João Miguel, Mariana Ximenes, Charles Fricks, Ana Kutner, Gustavo Madeira.

Autor de obras viscerais do cinema brasileiro – Os Cafajestes, Os Fuzis, Os Deuses e os Mortos, A Queda, etc. –, Ruy Guerra não tem facilitado a própria vida nem a dos outros, em seus trabalhos mais recentes. Crítico das fórmulas de roteiros tradicionais, à Syd Field, a sensação é que Ruy, aos 87 anos, busca sempre a forma mais complicada de narrar mesmo as coisas mais simples. No caso desse filme, a situação agrava-se porque o livro de Carlos Heitor Cony já era considerado infilmável. Tony Ramos encontra sua versão jovem (Charles Fricks). Acerta contas consigo mesmo e com o fantasma do pai, João Miguel. A partir daí, Ruy Guerra trabalha conceitos como memória, e tempo. Narrado por um sapo, num pântano – voz do diretor –, o filme possui belas cenas, mas deixa o espectador insatisfeito, senão confuso.

Canal Brasil, 19H50. Reprise, Colorido, 95 min.

