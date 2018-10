Filmes

Acima de Qualquer Suspeita

Presumed Innocent. (EUA, 1990.) Dir. de Alan J. Pakula, com Harrison Ford, Bonnie Bedelia, Greta Scacchi, Raul Julia.

Um pouco à maneira de Gian-Maria Volontè em Investigação Sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, de Elio Petri, Harrison Ford faz policial que investiga crime do qual é suspeito. Mas, enquanto Volontè sabe que é culpado e age para provar sua impunidade, Ford, que é inocente, tenta descobrir quem matou a promotora de quem era amante. Antigo produtor, Pakula começou a dirigir no fim dos anos 1960. Realizou filmes essenciais como Klute, o Passado Condena, A Trama e Todos os Homens do Presidente, sobre o escândalo Watergate. Para o cartaz de hoje da TV paga, baseou-se no best-seller de Scott Turow. Fez um filme sólido, muito bem interpretado (e com desfecho surpreendente). Mais importante que tudo – um filme que aborda seu tema favorito, a crise de confiança nas instituições (e nas relações interpessoais).

TCM, 16h25. Reprise, colorido, 126 min.

Meu Amigo Hindu

(Brasil, 2015.) Dir. de Hector Babenco, com Willem Dafoe, Barbara Paz, Maria Fernanda Cândido, Selton Mello, Reynaldo Gianecchini.

Os filmes autobiográficos não representam o melhor de Babenco, mas são sempre intensos. Cineasta enfermo faz amizade com garoto terminal.

Telecine Cult, 17h30. Reprise, colorido, 124 min.

Carga Explosiva

The Transporter. (EUA, 2002.) Dir. de Cory Yuen, com Jason Statham, Shu Qi.

Ex-agente das Forças Especiais transporta encomendas, sem saber do que se trata. Desta vez, é uma garota, e ele se apaixona. Jason Statham bate e arrebenta. E, na sequência, passa, às 22h05, o 2.

FOX, 20h30. Reprise, colorido, 92 min.

22 de Julho

Após terríveis atentados na Noruega, um jovem sobrevivente e famílias em luto se unem na busca por justiça e superação. Novo filme de Paul Greengrass e baseado em fatos reais.

Netflix, 2018, 144 min.

Mulheres Alteradas

Acompanha o cotidiano de quatro mulheres que passam por situações particulares, como uma crise no casamento e insegurança.

NOW, 2018, 87 min.

Sicario: Dia do Soldado

Continuação do filme dirigido por Denis Villeneuve, Dia do Soldado se aprofunda ainda mais na vida dos personagens de Josh Brolin e Benicio Del Toro.

Looke, 2018, 122 min.

TRILOGIA DA INCOMUNICABILIDADE

Itália, 1960/62.

Cinéfilos e colecionadores merecem ter em casa esse lançamento com os filmes de Michelangelo Antonioni que compõem a trilogia da solidão e da incomunicabilidade. A Aventura, A Noite, O Eclipse. Todos com Monica Vitti e em suntuoso preto e branco.

Viva – A Vida é uma Festa

Apesar do título, o que esse filme aborda é o tema da morte. Garoto viaja ao mundo dos mortos, em busca de antepassado músico, atrás de sua bênção. Venceu o Oscar da categoria.

Telecine Pipoca, 18h20. Colorido, 105 min.