Irma la Douce

Irma La Douce. (Eua, 1963.) Dir. de Billy Wilder, com Shirley Maclaine, Jack Lemmon, Lou Jacobi.

Três anos depois de ganhar o Oscar por Se Meu Apartamento Falasse, Billy Wilder retomou a parceria com Shirley MacLaine e Jack Lemmon, mas dessa vez o resultado dividiu a crítica e o filme nunca é citado entre os maiores do diretor. Mas é – um conto de fadas para adultos, ou a particular versão wilderiana de Cinderela, demolida pelo cinismo do cineasta. Shirley faz prostituta no mercado de Les Halles, em Paris. Lemmon é Nestor, o policial que se apaixona por ela. Nestor vira gigolõ, mas não aguenta dividir sua amada com outros homens. Cria uma persona – um ricaço – para brigar por exclusividade. O problema é que, dando duro para sustentar a farsa, Nestor vive cansado, e começa a negligenciar a amante. Wilder filmou em estúdio, em Hollywood, um trabalho genial de direção de arte de Alexander Trauner. E tem o bartender, Lou Jacobi, mas essa é outra história.

Telecine Cult, 19H25. Reprise, Colorido, 142 min.

Sem Medo da Morte

The Enforcer. (Eua, 1976.) Dir. de James Fargo,. com Clint Eastwood, Tyne Daly, Harry Guardino.

Um dos filmes mais violentos da série Dirty Harry. O diferencial é que Clint tem uma parceira – mulher – e Tyne Daly também não é dada a sutilezas. Pauleira pura.

TCM, 17H11. Reprise, Colorido, 97 min.

Mulher Tentação

(Brasil, 1982.) Dir. de Ody Fraga, com Gunther Grilo, Renée Casemari.

As histórias que o nosso cinema (não) contava. Família pouco família – o pai é voyeur e espia as domésticas; mãe e filha disputam amantes. O diretor migrou depois para a TV, como autor de novelas.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 80 min

Streaming

DRAMA

Custódia

Um dos melhores filmes do ano, Custódia mostra o sofrimento de um menino com o divórcio dos pais e a falta de estabilidade que invade sua vida.

LOOKE, 2017, 94 min.

COMÉDIA

Negócio das Arábias

Durante a recessão nos EUA, um americano falido tenta negociar com o rei da Arábia Saudita e acaba transformado por uma cultura desconhecida. Com Tom Hanks.

NETFLIX, 2016, 97 min.

AÇÃO

Perigo na Montanha

Um homem comum vê sua família em risco e começa uma guerra com traficantes da região. Perfeito para quem quer ver Jason Momoa em ação.

Telecine Play, 2018, 93 min.

Matheus Mans.

DVD

A MULHER DO DIA

EUA, 1942. Dir. de George Stevens.

O mestre George Stevens, a dupla Spencer Tracy/Katharine Hepburn, tudo credencia essa comédia sobre jornalista de política (ela) que se casa com colega de esportes (ele). A cena em que Kate tenta entender as regras do jogo é digna de antologia.

Juvenil

ROMANCE

A Filha do Presidente

Katie Holmes, pouco antes de se tornar a sra. Tom Cruise – em 2006 –, interpretou essa comédia teen que deve agradar às garotas. Como filha do presidente, tenta burlar seguranças.

FOX, 11H10. Reprise, Colorido, 106 min.