Corra, Menino, Corra

Lauf Jung Lauf. (Alemanha, 2013.) Dir. de Pepe Lanquart, com Andrzej Tkacz, Kamil Tkacz, Elizabeth Duda.

No momento em que o boca a boca é responsável pelo sucesso – e pela permanência em cartaz – de um filme como o alemão Os Invisíveis, nos cinemas de São Paulo, vale destacar, na TV paga, esse outro filme que também aborda a luta pela vida e a resistência ao nazismo. A história - real – é sobre garoto de 8 anos que foge do Gueto de Varsóvia, em 1942. Primeiro, tenta sobreviver sozinho na floresta e, depois, fazendo-se passar como cristão, num orfanato. No ano passado, Os Meninos Que Enganavam Nazistas já contava uma história parecida. Os garotos – irmãos – que eram acolhidos num orfanato e o padre que pedia perdão a Deus por mentir para salvar a vida deles. De novo a fábula sobre solidariedade, num mundo cada vez mais individualista. E há algo de O Menino do Pijama Listrado. A infância no Holocausto. Sim, tudo isso ocorreu. O horror da realidade supera o da ficção.

Telecine Cult, 14H15. Reprise, Colorido, 112 min.

O Corruptor

The Corruptor. (Eua, 1999.) Dir. de James Foley, com Chow Yun-0fat, Mark Wahlberg, Ric Young.

O jovem Mark Wahlberg ainda se firmava como astro de ação quando dividiu a cena com Chow Yun-fat, dos filmes de John Wood, nessa história de tiras que resistem à corrupção em Chinatown.

TCM, 15H22. Reprise, Colorido, 110 min.

Luz del Fuego

(Brasil, 1982.) Dir. de David Nerves, com Lucélia Santos, Walmor Chagas, Joel Barcellos, Helber Rangel.

Lucélia e Walmor Chagas venceram os prêmios de interpretação – Kikitos – em Gramado. Ele faz senador que evoca sua ligação com a vedete que se apresentava nua, enrolada em cobras.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 100 min.

DVD

JEANNE DIELMAN

França, 1975. Dir. de Chantal Ackerman.

A Lume e a 2001 – online – resgatam essa pérola da diretora Chantal Ackerman. Viúva, mãe de um adolescente, Jeanne aumenta a renda prostituindo-se em casa. A bela do lar? Mas um dia o despertador toca mais cedo e subverte a rotina da heroína. Parece pouco, mas é o caos.

Crianças

COMÉDIA

Esqueceram de Mim 2 – Perdido em Nova York

No segundo filme da série, Kevin/Macaulay Culkin perde-se da família e vai parar em Nova York, perseguido por quem? Joe Pesci!

FOX, 17H55. Reprise, Colorido, 120 min.