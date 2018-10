Filmes

A Chinesa

La Chinoise. (França, 1967.) Dir. de Jean-Luc Godard, com Anne Wyazemsky, Jean-Pierre Léaud

Godard e François Truffaut iniciaram-se juntos, e Truffaut forneceu a Godard a história de seu longa de estreia, Acossado. Mas, ao longo dos anos 1960, foram se afastando. Truffaut, entregue a suas histórias de amor que Godard, cada vez mais radical, considerava pequeno-burguesas. Em 1967, Godard, que queria ser revolucionário, antecipou Maio de 68 ao filmar seus jovens estudantes maoistas gritando slogans dentro de um apartamento. É no mínimo curioso ver Anne Wyazemsky, de chapéu cone, gritando – “Socorro, M. Kossygin!’, durante uma simulação de bombardeio (no Vietnã). Eugene Kossygin era o premier soviético e Godard denunciava a geopolítica da época. Mais curioso é que o canal, antes de A Chinesa, exibe, às 20h, O Formidável, em que Michel Hazanavicius mostra Louis Garrel como Godard, falso revolucionário perdido no Maio francês.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 99 min.

VEJA TAMBÉM

Fúria de Titãs

Clash Of Titans. (EUA, 2010.) Dir. de Louis Leterrier, com Sam Wortington, Gemma Atherton, Liam Neeson, Ralph Fiennes.

Perseu, filho de Zeus, tenta impedir que Hades, em guerra com seu pai, destrua a vida na Terra. Dá para se divertir e, na sequência, a emissora apresenta Fúria de Titãs 2.

Space, 12h50. Reprise, colorido, 108 min.

La Noche Más Fría

(Argentina, 2017.) Dir. de Cristian Tapía Marchiori, com Juan Palomino, Federico Barga.

Veterano da Guerra das Malvinas transformou-se em sem-teto que dorme na praça e carrega seus pertences num carrinho. Um duro retrato da vizinha Argentina.

Canal Brasil, 20h. Inédito, colorido, 84 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

ANIMAÇÃO

Hotel Transilvânia

Após Mavis casar com Jonathan e o bebê nascer, Drácula procura provas de que seu neto é um vampiro e, como tal, deve permanecer na Transilvânia. Bom para crianças.

Netflix, 2015, 89 min.

FANTASIA

Lua de Júpiter

Quando um jovem refugiado sírio é ferido, ele misteriosamente ganha o poder de levitar. Ótima e necessária parábola sobre a crise humanitária na Europa.

Itunes, 2018, 129 min.

SÉRIE

The Deuce

Cinco anos após a primeira temporada, os novos episódios mostram os protagonistas na Era de Ouro da indústria pornográfica.

HBO GO, 2018, 55 min.

DVD

NAKED LUNCH – MISTÉRIOS E PAIXÕES

Canadá, 1991.

Embora o livro de William S. Burroughs tivesse a fama de infilmável, David Cronenberg adaptou-o para tentar mostrar o que se passa na mente de um drogado. Fez um de seus filmes mais autorais, sobre como as pessoas se tornam aberrações aos próprios olhos.

Juvenil

FANTASIA

Resident Evil – O Hóspede Maldito

O início da saga de Alice, e a da série adaptada do videogame. Milla Jovovich terá de descobrir sua ligação com as pesquisas genéticas da Umbrella.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 101 min.