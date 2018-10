É Apenas o Fim Do Mundo

Juste La Fin Du Monde. (França, 2016.) Dir. de Xavier Dolan, com Nathalie Baye, Marion Cotillard, Gaspard Ulliel, Léa Seydoux, Vincent Cassel.

O canadense de origem francesa Dolan tem sido um desafio para a crítica. Seu currículo impressiona – garoto, já estava na seleção de Cannes, e nunca mais saiu. Jovem, bonito e talentoso. Para esse filme, Dolan baseou-se num texto do dramaturgo Jean-Luc Lagarce. O filho pródigo – Gaspard Ulliel – volta para casa, após anos de afastamento. A família reúne-se em torno à mesa. Afloram velhos conflitos, ressentimentos. O que ele veio dizer não é fácil. Tem a ver com doença, finitude, morte. Dolan adora os planos-sequência. Dirige maravilhosamente seus atores, em especial as mulheres. O filho pródigo também está de volta no novo espetáculo de Antunes Filho, no Sesc Anchieta, Eu Estava em Casa e Esperava Que a Chuva Chegasse. É interessante confrontar como cinema e teatro abordam o autor.

Telecine Cult, 15H45. Reprise, Colorido, 99 min.

Cocktail

Cocktail. (Eua, 1988.) Dir. de Roger Donaldson, com Tom Cruise, Elisabeth Shue, Bryan Brown.

O jovem Tom Cruise faz sucesso como barman, mas descobre que pode não ser uma boa tomar Bryan Brown como mentor. Bem-feito, bem interpretado e que gente bonita!

Telecine Cult, 13H50. Reprise, Colorido, 103 min.

Oriundi

( Brasil, 2000.) Dir. de Ricardo Bravo, com Anthony Quinn, Leticia Spiller, Paulo Betti, Gabriela Duarte.

O mítico Anthony Quinn e sua aventura brasileira. Imigrante de 90 anos crê identificar numa jovem parente distante a mulher que nunca deixou de amar.

Canal Brasil, 15H25. Reprise, Colorido, 97 min.

Streaming

AVENTURA

Jurassic World: Reino Ameaçado

Acompanha uma expedição para a ilha Nublar para tentar resgatar dinossauros. Ao mesmo tempo, empresários ficam de olho nos animais para ganhar dinheiro em cima.

NOW, 2018, 128 min.

COMÉDIA

Meu Passado Me Condena 2

Após três anos de casados, Fabio e Mia vão a Portugal, onde tentam esconder os problemas no relacionamento. Diverte.

NETFLIX, 2015, 105 min.

DRAMA

A Sombra de Duas Mulheres

Acompanha a história de um documentarista que se apaixonado por duas mulheres ao mesmo tempo.

LOOKE, 2015, 72 min.

Matheus Mans

DVD

MULHERES NA DIREÇÃO

Dois discos, 4 filmes.

Agnès Varda foi precursora da nouvelle vague e hoje, nonagenária, continua genial no recente Visages Villages. O lançamento traz um filme dela, Uma Canta, a Outra Não, e também obras de Ida Lupino, Lynne Ramsay e Donna Deitch. Existe o olhar feminino? Confira.

Crianças

FANTASIA

Virei um Gato

Milionário que só pensa em trabalho sofre acidente e, em coma, sofre uma metempsicose, deslocando seu espírito para o gato da família. Dessa maneira, descobre o amor.

HBO FAMILY, 18H30. Colorido, 87 min.