A Sogra

Monster In Law. (Eua,2005). Dir. de Robert Luketic, com Jennifer López, Jane Fonda, Michael Vartan.

Jane Fonda estava há 15 anos afastada do cinema quando fez essa comédia que revitalizou sua carreira. Grande estrela (e atriz), mito sexual, duas vezes vencedora do Oscar – por Klute, o Passado Condena e Amargo Regresso –, Jane virou ativista política nos anos 1960 e 70, encarnando o ideal revolucionário de esquerda. O tempo passou, ela substituiu o ativismo pelo cuidado (outra política?) do corpo. Mas voltou com tudo, sem medo de servir de escada para ‘Jen’ López, que, dessa vez, é a estrela do filme. Jennifer vem de uma série de relacionamentos desastrosos. Conhece o marido perfeito, mas a sogra (Jane) precisa ser dobrada. Despreza a nora chicana (#ElaNão!). Fazem a guerra, mas é claro que tudo termina bem. Afinal, é comédia romântica. E Jane fez depois na TV Grace e Frankie, com Lily Tomlin. Um sucesso!

TCM, 15H05. Reprise. Colorido, 101 Min.

Aparecida, o Milagre

(Brasil, 2010.) Dir. de Tizuka Yamasaki, com Murilo Rosa, Leona Cavalli, Maria Fernanda Cândido.

Garoto sofre acidente e o pai, desesperado, faz promessa a N. S. Aparecida. Em plena festa da padroeira do Brasil, Tizuka Yamasaki coloca seu profissionalismo a serviço da fé.

Canal Brasil, 15H20. Reprise, Colorido, 90 min.

Menino do Rio

(Brasil, 1982). Dir. de Antônio Calmon, com André De Biase, Cláudia Magno, Sérgio Mallandro.

“Calor que provoca arrepio/Dragão tatuado no braço/Calção corpo aberto no espaço/Coração, de eterno flerte/Adoro ver-te...” A música de Caetano, Rio, praia, surfe...

Canal Brasil, 19H35. Reprise, Colorido, 85 min.

Noite de Lobos

No inverno sombrio do Alasca, um naturalista procura por lobos que supostamente mataram um menino. Logo ele se vê envolvido num mistério.

NETFLIX, 2018, 125 min.

TERROR

O Segredo da Cabana

Cinco amigos chegam a uma cabana nas montanhas com regras bem definidas. Assim que o protocolo é quebrado, o castigo é iminente e todos serão punidos.

NETFLIX, 2012, 95 min.

DRAMA

Os Meninos Que Enganavam Nazistas

Dois irmãos judeus fogem da ocupação nazista na França. Assim, os dois meninos vão amadurecer para vencer os obstáculos. Emociona.

ITUNES, 2017, 110 min.

Matheus Mans

Considerado um dos mestres pouco valorizados do cinema francês, Franju adapta François Mauriac. Emmanuelle Riva, a excepcional atriz de Hiroshima, Meu Amor e Amor, pelo qual concorreu ao Oscar – e perdeu! –, é acusada de matar o marido. Um clássico.

Reino Escondido

Adolescente é transportada para reino escondido na floresta, onde estão ocorrendo batalhas decisivas entre o bem e o mal. Boa diversão.

FOX, 15H20. Reprise, Colorido, 102 min.