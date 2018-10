Kagemusha – A Sombra de Um Samurai

Kagemusha. (Japão, 1980.) Dir. de Akira Kurosawa, com Tatsuya Nakadai, Tsutomo Yamasaki.

Admiradores do mestre japonês, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg e Martin Scorsese injetaram recursos para que Kurosawa pudesse finalizar esse belo filme que dividiu a Palma de Ouro com All That Jazz, de Bob Fosse. Ladrão é condenado à morte, mas no último momento a sentença é comutada. Por sua semelhança física com o imperador que morreu, ele é cooptado a assumir seu lugar. Somente o cavalo percebe a diferença, mas o homem comum, tocado pelo tratamento majestático que recebe, vai levar a substituição até o ponto de... Caso não tenha visto o filme, é bom evitar o spoiler para que a cena final, no campo de batalha, é de surpreender com toda a sua força. Kurosawa não filma a batalha – mostra seu desfecho desolador. É uma solução dramática de gênio, e Tatsuya Nakadai, no duplo papel, está excepcional.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 153 min.

VEJA TAMBÉM

Sniper Americano

American Sniper.. (Eua, 2014.) Dir. de Clint Eastwood, com Bradley Cooper.

Bradley Cooper foi indicado para o Oscar por seu papel neste drama poderoso em que o grande Clint homenageia o John Ford de Rastros de Ódio. Cooper estreia na direção com Nasce Uma Estrela, que estreia hoje nos cinemas.

SPACE, 15H08. Reprise, Colorido, 132 min.

Sangues de Nova York

Gangs Of New York. (Eua, 2002.) Dir. de Martin Scorsese, com Leonardo Dicaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz.

A primeira parceria de Scorsese com DiCaprio é polêmica. Na Nova York do século 19, DiCaprio tenta vingar a morte do pai, no quadro das disputas entre gangues.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 168 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

SÉRIE

American Horror Story

Os novos episódios da temporada Apocalypse estão sendo lançados semanalmente e o resultado, até agora, tem sido positivo e assustador. Vale a pena acompanhar.

FOX PLAY, 2018, 50 min.

DRAMA

A Aparição

Um jornalista é chamado para investigar um caso de aparição da Virgem Maria. Filme lento, mas profundo e provocativo.

LOOKE, 2018, 143 min.

MUSICAL

Paraíso Perdido

Encarregado da segurança de uma jovem drag queen, um policial se aproxima do grupo de artistas desajustados que se apresenta numa boate de São Paulo. Gostoso de ver e ouvir.

NETFLIX, 2018, 110 min.

Matheus Mans

DVD

DOIS DESTINOS

Itália, 1962. Dir. de Valerio Zurlini.

A obra-prima do grande Zurlini é esse drama sobre a difícil relação entre dois irmãos que foram criados separados. Marcello Mastroianni e Jacques Perrin são magníficos, mas a grande cena é de Sylvie, como a avó. Excepcional tratamento da cor, Leão de Ouro em Veneza.

Juvenil

AVENTURA

Os Caçadores da Arca Perdida

A primeira aventura de Indiana Jones a gente não esquece. Harrison Ford, como o herói, enfrenta nazistas que buscam a Arca da Aliança. Grande diversão.

FX, 22H15. Reprise, Colorido, 115 min.