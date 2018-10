O Outro Lado da Esperança

Tolvon Tuolla Puolen. (Alemanha/Finlândia, 2017.) Dir. de Aki Kaurismaki, com Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen.

De forma até um tanto óbvia, o longa do finlandês Kaurismaki abre-se com a imagem de um imigrante sírio que renasce das cinzas ao chegar à Europa. Mas ele não quer ser mais um clandestino. Pede asilo político. É ajudado pelo dono de um restaurante. Aki Kaurismaki e o irmão Kika, que tem forte ligação com o Brasil, são autores originais. No País, foram revelados pela Mostra. Aki tem uma pegada social muito forte, mas sua estética se caracteriza por um viés cômico. Em seus filmes, os finlandeses são quase sempre beberrões, esquisitos. Aki transforma essa bizarrice numa marca. Um filme doce sobre refugiados? Se havia algum risco na abordagem, o cineasta não só o enfrentou como superou com brilho. É um de seus melhores filmes, e o elenco é maravilhoso. Khaled conta sobre seu sofrimento. É tudo tão absurdo que o público ri – não dele, mas com ele. Aki acertou o tom. De novo.

Telecine Cult, 22H. Inédito, Colorido, 100 Min.

VEJA TAMBÉM

O Diabo Veste Prada

The Devil Wears Prada. (Eua, 2010.) Dir. de David Frankel, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci.

Anne Hathaway aprende sobre moda e mercado como assessora da poderosa editora de umas revista especializada. Meryl Streep dá um show no papel da megera.

FOX, 17H55. Reprise, Colorido, 109 Min.

Charity Meu Amor

Sweet Charity. (Eua, 1969.) Dir. de Bob Fosse, com Shirley Maclaine, Chita Rivera, Ricardo Montalban.

A versão musical de As Noites de Cabíria marcou a estreia do grande Bob Fosse na direção. Shirley excede e os números Hei Spender e Rhythm of Life são geniais.

Telecine Cult, 19H15. Reprise, Colorido, 153 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

HISTÓRICO

Operação Final

Em 1960, agentes israelenses têm de capturar o famoso criminoso nazista Adolf Eichmann e fazê-lo pagar pelo que fez. Baseado em fatos reais.

NETFLIX, 2018, 123 min.

DRAMA

Café

Interligadas pelo elemento simbólico da xícara de café, três histórias exploram sentimentos como a perda, o desejo e o medo, revelando fragilidades do ser humano.

NOW, 2018, 109 min.

AÇÃO

Rei Arthur: A Lenda da Espada

Releitura das lendas do Rei Arthur, mas sob a visão de Guy Ritchie e que mostra a origem de Arthur até a consagração como lenda.

HBO GO, 2017, 126 min.

Matheus Mans

DVD

A FESTA

Inglaterra, 2017. Dir. de Sally Potter.

O primo-irmão de O Banquete, em versão inglesa. Kristin Scott Thomas reúne amigos para comemorar uma conquista política, mas uma revelação do marido transforma a festa num confronto de dimensões trágicas. Bruno Ganz, Patricia Clarkson e Emily Mortimer reforçam o elenco.

Juvenil

TERROR

Quarentena

Equipe de TV que faz especial sobre bombeiros fica presa num prédio que foi infectado por vírus. As pessoas viram monstros. Conseguirão os heróis escapar?

HBO PLUS, 16H45. Reprise, Colorido, 89 min.