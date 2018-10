Filmes

Rio Conchos

Rio Conchos. (Eua, 1964.) Dir. de Gordon Douglas, com Richard Boone, Stuart Whitman, Tony Franciosa, Edmond O’brien, Jim Brown.

Há algo de Antônio das Mortes no personagem de Richard Boone em Rio Conchos, e o mais interessante é que a obra-prima de Gordon Douglas é contemporânea da de Glauber no Brasil, Deus e o Diabo. Pode ser mera coincidência – Douglas não devia saber da existência do autor baiano. Lassiter é matador de índios, como Antônio é matador de cangaceiros, mas seu racismo não o impede de reconhecer a retidão moral da garota apache. Com seus (anti)heróis desajustados e desmesurados, o filme fecha com a visão desmistificadora do western que marcou os anos 1960. Lassiter, bandido mexicano, um sargento negro, ex-escravo, e capitão nortista unem-se para combater ex-oficial sulista que arregimenta armas para reiniciar a Guerra Civil. Douglas, considerado funcionário dos grandes estúdios, foi um grande, imenso cineasta.

Telecine Cult, 22h00. Reprise, Colorido, 107 min.

Gran Torino

Gran Torini. (Eua, 2008.) Dir.e Interpretação de Clint Eastwood, Com Bee Vang.

A humanização de Dirty Harry. Clint faz aposentado racista que odeia asiáticos, mas toma sob sua proteção dupla de garotos confrontada com a violência das ruas. Um grande filme, uma grande atuação do astro.

Warner, 17h47. Reprise, colorido, 116 min.

Quando o Galo Cantar pela Terceira Vez Renegarás Tua Mãe

(Brasil,2017.) Dir. de Aaron Salles Torres, com Fernando Alves Pinto, Catarina Abdalla.

Esquizofrênico surta ao ser confrontado com a doença do pai. Com esse título, não dá para não conferir.

Canal Brasil, 20h15. Reprise Colorido, 70 min.

Streaming

DRAMA

Felicidade por um Fio

Drama motivacional da Netflix que mostra a luta de uma mulher que, apesar de ser uma profissional bem-sucedida, não aceita seu cabelo.

Netflix, 2018, 98 min.

ROMANCE

Antes que eu Vá

Drama adolescente e com ares de Feitiço do Tempo. Na trama, uma garota, Samantha Kingston, tem a oportunidade de mudar sua vida e seu destino segundos antes de morrer.

Looke, 2017, 98 min.

TERROR

Nunca Diga Seu Nome

Três estudantes universitários se mudam para uma antiga casa, onde libertam uma entidade maligna. Terror sobrenatural para passar o tempo pode dar alguns sustos.

HBO GO, 2017, 95 min.

DVD

A NOIVA DO DESERTO

Chile, 2017. Dir. de Cecilia Atán, Valeria Pivato.

Paulina García, a magnífica atriz de Gloria, de Sebastian Lelio, faz doméstica que é demitida e, em crise, aceita uma função no interior. No caminho, pega carona e esquece a bolsa no trailer de um ambulante. Sua vida muda depois disso, e para (muito) melhor.

Crianças

ANIMAÇÃO

LEGO Batman – O Filme

Bruce Wayne/Batman enfrenta dois sérios problemas – os suspeitos que querem controlar Gotham City e o órfão adolescente que quer ser seu ajudante e só apronta confusões.

HBO Family, 10h13. Colorido, 104 min.